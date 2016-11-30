Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK), son dönemde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından etkin kullanılan obüsler için geliştirdiği teknolojileri korumaya aldı. Böylece yeni teknik çözüm getiren bu buluşların izinsiz üretilmesinin ve kullanılmasının önüne geçildi.

MKEK, imalat sanayi alanında, her çeşit silah, mühimmat, patlayıcı madde, makina, teçhizat ve malzemenin üretimine yönelik faaliyet gösteriyor.

Kurum, ayrıca savunma sanayisinde yerli katkı payını artırmak ve TSK'nın ihtiyaçlarına yönelik yeni ürünleri üretmek için de arayışlarını sürdürüyor.

Bu arayışlar, beraberinde yeni teknoloji ve yöntemlerin de geliştirilmesine kapı aralıyor.

Kurum bünyesinde son olarak "Obüs top si·stemleri· içi·n dengeleme mekani·zması" ve "Obüs toplarında kol açma si·stemi·nde yeni·li·k" konularındaki 2 buluşa imza atıldı.

MKEK, obüslerin üretimi sırasında geliştirilen bu mekanizma ve yenilikleri korumaya almak için Türk Patent Enstitüsüne faydalı model başvurusunda bulundu. Enstitü, yaptığı değerlendirme sonucunda söz konusu sistemlere faydalı model belgesi verilmesini kararlaştırdı. Böylece yeni bir teknik çözüm getiren bu buluşlar 10 yıl süreyle koruma altına alınırken, bunların izinsiz üretilmesinin ve kullanılmasının önüne geçildi.

"Obüs top si·stemleri· içi·n dengeleme mekani·zması", obüste mafsal kolu kulakçıgˆı ve üst kundak kulakçıgˆı arasına konulan dengeleme silindiri, bahsedilen dengeleme silindiri içindeki hidrolik ve bununla es¸ güdümlü olan pnömatik alan ve hidrolik ayarlayıcı içeren bir dengeleme sisteminden oluşuyor.

"Obüs toplarında kol açma sı·stemı·nde yenı·lı·k"te ise yan gövdenin veya kolların farklı yönlerdeki kısmi dairesel hareketleri aralarındaki gövde federi, pnömatik silindir ve kol federi vasıtasıyla önce dogˆrusal harekete, sonra yine yönü degˆis¸tirilmis¸ olarak kısmi dairesel harekete çevriliyor.

Kurum, TSK'nın gözde platformu olan Fırtına obüsünün silahlarıyla birlikte yüzde 65 civarındaki parçasını üretiyor. Kurum, çekili obüs olarak bahsedilen Panter'in üretimini ise tamamen kendi özgün tasarımlarıyla gerçekleştiriyor.