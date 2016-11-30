Hükümet; üretim, yatırım ve istihdamı artırmak, ekonomik istikrarı pekiştirmek için bir dizi tedbir aldı. Alınan kararlar arasında ihracatçıya yeni destekler verilmesi, işletmelerin kredilere ulaşımının kolaylaştırılması, küresel sermayenin özendirilmesi amaçlanıyor.
DÖVİZE TALEP AZALACAK
Kamu alım, danışmanlık hizmet ve mal alım ihaleleri yönetmeliklerinde yapılan değişiklikle, TL'yi güçlendiren düzenlemeler Resmi Gazete'de yayımlanarak dünden itibaren yürürlüğe girdi. Devlete verilecek tekliflerin ve teminatların yabancı para birimi ile yapılacağını düzenleyen maddeler iptal edildi. Söz konusu değişiklikle yüklenicilerin kamu ihalelerine girebilmek için dolarlarını bozdurmaları ve hak ediş ödemelerini yalnızca TL cinsinden alabilmeleri mümkün olacak. Böylece, devletin dolar-euro üzerinden yaptığı sözleşmeler TL ile ödenebilecek.
DAHA ÖNCE YAPILAN İHALELER
Ayrıca, bu maddenin yürürlük tarihi ve öncesinde teklif alınmış olan ihaleler, ilan edildiği veya duyurulduğu tarihte yürürlükte olan Tebliğ hükümlerine göre sonuçlandırılacak. Mevcut uygulamada havalimanı, köprü gibi büyük projelere yönelik yüklü miktarlarda ödemelerde işadamları her ay piyasadan döviz alarak devlete ödeme yapıyor. Yeni uygulama ile TL olarak miktarın ödenmesi imkânı sağlanarak dövize olan talep azalacak. Böylece devletle yapılan yaklaşık 5 milyar dolarlık sözleşme karşılığı TL olarak alınabilecek.
MİLLİ PARA GÜÇLENECEK
Taahhütlerden satışlara kadar her işlem TL ile yapılacak. Fon'un portföyündeki alacaklar da TL olarak tahsil edilecek. Kararda, "İstekliler teklifini gösteren fiyatlar, bunların toplam tutarlarını TL olarak verecektir. Sözleşme konusu maddesi işin ödemelerinde TL kullanılacaktır" denildi. Başbakan Binali Yıldırım da, dünkü grup toplantısında bu düzenleme ile piyasalara 5 milyar daha fazla kaynak bırakılacağına dikkat çekti. Yıldırım, milli paranın güçlü kalmasına katkı sağlayacak bu uygulama kapsamında bundan sora yapılacak sözleşmelerin mecbur kalınmadıkça yabancı parayla yapılmayacağını söyledi.
İHRACATÇININ DA YÜZÜ GÜLDÜ
İhracat bedellerinin Merkez Bankası'na ödenmesinde de TL ayarı yapıldı. İhracatçı döviz üzerinden ödediği bedeli artık TL olarak verebilecek. Böylece piyasadan döviz almak zorunda kalmayacak. Bu uygulama da ile de yaklaşık 2 milyar dolarlık kaynak döviz piyasasında kalacak.
HAZAL ATEŞ
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