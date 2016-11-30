Altın kaçakçısı

Hazine Müsteşarlığı tarafından Meclis FETÖ Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu'na sunulan rapor, FETÖ'nün en büyük finansörü Koza Altınİşletmeleri'nin altın kaçakçılığını belgeledi. Rapora göre; Koza, yurt dışına 34 ton altın kaçırdı. Altınların bugünkü değerinin 4.5milyar lirayı bulduğu belirtildi. Raporda, KozaAltın'ın 2001-2006yılları arasındaki toplam dore külçe altın üretiminin yaklaşık 46 ton olduğu kaydedildi. Raporda, yapılan incelemelerin ardından Koza'nın Borsa'da 2005'ten itibaren işlem yapmaya başladığı, 2001- 2006 arasında ürettiği toplam yaklaşık 46 ton dore külçenin ise sadece 11.7 tonunu İstanbul Altın Borsası'nda sattığı ifade edilerek, şöyle denildi: "Koza'nın, geri kalan 34 ton külçeyi Borsa'da işlem yapmaksızın ihraç ettiği; hem kendi kayıtları hem Enerji Bakanlığı'nın kayıtları hem de İstanbul Altın Borsası'nın kayıtlarının karşılaştırılması sonucu ortaya çıkmıştır." Ayrıca raporda, 2011-2007 arasında Darphane tarafından analizi yapılan dore miktarının da sadece 3,094 kg olduğu kaydedildi. Raporun değerlendirme bölümünde ise Koza'nın 34 ton altın ve gümüş karışımı dore külçeyi yetkisiz bir takım kuruluşlara analiz ettirdiği ve kambiyo ve altın mevzuatının temel esasları olan AyarTespiti ve Borsa'da İşlem Görme şartlarına aykırı olarak yurt dışına ihraç ettiğinin tespit edildiği vurgulandı. Raporda, Koza hakkında yaptırım uygulanması da istendi.
YURT DIŞINA FİRAR ETTİ
FETÖ'yle bağlantısı nedeniyle yurt dışına kaçan Koza İpek Holding'in patronu Akın İpek, Koza İpek Grubu'na kayyum atanmasının ardından, "Benim hesaplarımda yasal olmayan, resmi olmayan tek kuruş bulamazlar, bulamayacaklar. Tek kuruş kara para bulsunlar, şirketleri onlara hediye edeceğim" demişti.
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