Geçen haftanın son işlem gününde küresel piyasalarda artan volatilite ve dolara olan talebin etkisiyle gelişmekte olan ülkelerin para birimlerinde değer kaybı yaşanırken, buna paralel dolar/TL de 3,4768 ile tüm zamanların rekorunu kırdı. Dolar/TL, cuma gününü 3,4467'den tamamladı.
DÜŞÜŞE GEÇTİ!
Bugüne Asya piyasalarında 3,4490 seviyesinden başlayan dolar/TL, dolar endeksinin 101 seviyesinin altına gerilemesinden bulduğu destekle saat 09.40 itibarıyla yüzde 0,87 düşüş ile 3,4195'ten işlem görüyor. Şu dakikalarda avro/TL yüzde 0,33 azalışla 3,6410'dan ve sterlin/TL yüzde 0,6 düşüşle 4,2770'ten alıcı buluyor.
Analistler, bugün yurt içinde veri akışının sakin olduğunu, yurt dışında Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi'nin konuşması ve ABD Dallas Fed imalat endeksi verisinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 3,40'ın önemli destek konumunda bulunduğunu, 3,4450 seviyesinin ise direnç olarak izleneceğini kaydetti.
SERBEST PİYASADA DÖVÜZ AÇILIŞ KURLARI İSE ŞÖYLE:
İstanbul serbest piyasada dolar 3,4180, avro 3,6430 liradan haftaya başladı.
Kapalıçarşı'da 3,4160 liradan alınan dolar 3,4180 liradan satılıyor. 3,6410 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 3,6430 lira olarak belirlendi.
Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 3,4600 lira, avronun satış fiyatı ise 3,6700 lira olmuştu.
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Dolar gerçek değeri olmayan her an çökebilecek sanal bir paradır. Siz 1 Dolar için, kaç TL'yi feda ediyorsanız Doların değeri o kadardır. Dolar/TL paritesi, sizin Türkiye'ye karşı ABD'ye saygınız, sevginiz bağlılığınızdır. Tercih oranınız FETÖcü katsayınızdır. Neyse bu kadar yeter. Ülkenizi seviyorsanız bunu gösterin, Türkiye'ye savaş açanların dolarını satın bu ülkeden şutlayın altına geçin. Biraz şuurlu olun, FATÖ'den bir farkınız olsun.
Amerika ve doları, devamlı Türkiye vatandaşlarını ve hatta yüzlerce ülkeyi vuruyor,sömürüyor. Amerika enflasyona yenilse,bizde gene yükseliyor.Başta Hükumet,sonra halkımız ve dünya halkları bu oyunu bozmalı.Gerekirse dolarları olan bozdursun,bir daha kullanmayalım. Her türlü emekli ve memur maaşlar ve TL. sının değeri eriyor.
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