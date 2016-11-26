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Provokasyon

FETÖ, faiz lobisi ile bir oldu, ‘100 alıp, ekonomiyi batıralım’ kampanyası başlattı. 4 ayda 20 milyar dolar bozduran halk, hainlerin oyununa yine gelmedi.

Provokasyon
Dolar dün güne yine rekorla başladıktan sonra, frene bastı. Sabah saatlerinde 3.47 liranın üzerini gören , 3.43 lirayı test etti. Günü ise 3.4490 liradan tamamladı. Euro da dün 3.6664 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Daha sonra Türk Lirası, gün içinde euro karşısında kayıplarını bir miktar geri aldı ve euro günü 3.66 liradan kapattı. Dolar kuru önceki gün Merkez Bankası'nın faiz artırımının ardından 3.37 liranın altına kadar çekilmişti. Sonra sert şekilde yükselen dolar, rekor üstüne rekor kırmıştı. Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi hainler, ülke ekonomisine saldırılarına içte ve dışta devam ediyor. Yurt dışında yayın yaptıkları internet sitelerinden sevinç çığlıkları atan hainler, dün de faiz lobisi ile bir olup sosyal medyada yeni bir algı operasyonunu devreye soktu. Hainler, sosyal medyada '25 milyon muhalif 100'er dolar alalım, 2.5 milyar dolar ile ekonomiye zarar verelim' kampanyası başlattı. Vatandaş, bu karalamaya anında cevap vererek 'Dolarımı 3 liradan satarım' tagı açtı.

TL'YE SAHİP ÇIKTIK
15 Temmuz sonrasında ve Moody's'in kredi notumuzu düşürmesinin ardından TL'ye sahip çıkmak adına hemen satışı yapan yerli yatırımcı, doların rekor kırmaya başlamasıyla bu satışı geçen hafta da sürdürdü. Yurt içinde yerleşiklerin yabancı para toplam mevduat ve fonları geriledi. Vatandaşın 15 Temmuz'dan bu yana döviz satışı 20 milyar doları aştı.

9 MİLYARLIK TÜRK LİRASI DOPİNGİ
Hükümet, kurdaki oynaklığı azaltmak üzere piyasalara 9 milyar dolar katkı sağlayacak 3 önemli adım atıyor. Devletin dolar/euro üzerinden yaptığı sözleşmelerin TL üzerinden ödenmesiyle 5 milyar dolara ulaşan döviz talebinin piyasada baskı kurması önlenecek. Eximbank aracılığıyla ihracatçılara kullandırılan döviz kredilerinin TL üzerinden kapatılmasıyla piyasaya 2-2.5 milyar dolar kaynak bırakılacak. Merkez Bankası'nın yabancı para zorunlu karşılık oranlarını indirmesiyle, bankaların portföyünde ilave 1.5 milyar dolar kalacak.
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  • 26 Kasım 2016, Cumartesi
  • Gazete
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