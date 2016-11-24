Merkez Bankası faiz koridoru üst bandını 25 baz puan yükseltti.
Ayrıntılar birazdan...
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!
TCMB faiz kararını 25 baz puan yükselttiğini açıkladı.
Merkez Bankası faiz koridoru üst bandını 25 baz puan yükseltti.
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4 saat öncede yazdım, faiz de artırsanız, dolar tekrar yukarı çıkartılar, çünkü bunu bilinçli yapıyor. merkez faiz artırdığı ile kaldı ve hiç bir işe yaramadı. mb derhal istifa etmelidir. doları kimler artırıyor hükümet bunu çözümlemeli bana göre fetocular yapıyor
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