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Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!

TCMB faiz kararını 25 baz puan yükselttiğini açıkladı.

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararını açıkladı.

Merkez Bankası faiz koridoru üst bandını 25 baz puan yükseltti.

Ayrıntılar birazdan...
  • 24 Kasım 2016, Perşembe 14:06
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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kaan kaan

4 saat öncede yazdım, faiz de artırsanız, dolar tekrar yukarı çıkartılar, çünkü bunu bilinçli yapıyor. merkez faiz artırdığı ile kaldı ve hiç bir işe yaramadı. mb derhal istifa etmelidir. doları kimler artırıyor hükümet bunu çözümlemeli bana göre fetocular yapıyor

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cevapla 24.11.2016 16:28
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