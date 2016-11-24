Evlerde bor mucizesi

Gelecek yüzyılın madeni olarak bilinen ve yüzde 73'ü Türkiye'de bulunan bor madeni temizlikte de iddialı hale geldi. Hükümetin; sanayinin tuzu olarak bilinen bor için yaptığı atağın ardından Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından tamamen doğal, yerli ve sağlıklı borlu temizlik ürünlerini içeren "Eti Matik" geliştirildi. İnşaat sektörü, cam sanayi ve temizlik sektörüne kadar 400 farklı alanda kullanılabilen bor madeni, bu kez en sağlıklı ve en doğal haliyle evlere girecek.
İçerisinde hiçbir petrol ürünü ve fosfat bulunmayan doğal sabun ve sodadan oluşan "Eti Matik" çamaşır makinelerinde kullanılan bir ürün olarak geliştirildi.
HEM RENKLİLERE HEM BEYAZLARA
Devlete ait Eti Maden İşletmeleri tarafından borla üretilen Eti Matik, kireç önleyici ve yumuşatıcı özelliğe sahipken, diğer temizlik ürünlerinden farklı olarak aynı anda hem renkli hem de beyazlar çamaşırlarda kullanılabiliyor. Kireç önleyici ve diğer yumuşatıcı kimyasal ürünlerden bağımsız olarak kullanılması önerilen bu ürün ile petrol türevi kimyasallardan uzak sağlıklı bir temizlik sağlanıyor. "Deterjan değil Eti Matik" ve "Zorlu Çamaşırlara Borlu Çözüm" sloganlarıyla yola çıkan işletmenin bu ürünüyle hem vatandaş hem de devlet kazanıyor.
PAZAR HEDEFİ YÜZDE 5
Yeni Çatı Temizlik Maddeleri Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akif Esin, borla üretilen deterjana ilişkin açıklamasında, "Dünyada bor zenginliği ile ilk sırada yer aldığımız kaynaklarımızı kullanarak, ülkemizin göz bebeği kamu kuruluşlarından olan Eti Maden İşletmeleri'nin ürettiği bu doğal ürünü önce ülkemizde sonra da tüm dünyada duyurmayı gaye edindik. 2017 yılı sonuna kadar Eti Matik ürünüyle toz deterjan pazar payının yüzde 5'ini elde etmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.
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