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Emeklinin hesabı tamam

2017’de emeklileri hem Ocak, hem de Temmuz’da bekliyor. Enflasyon tahminlerine göre; SSK ve Bağ-Kur emeklileri % 3.73 + % 3.59 zam alacak. Memur emeklilerni in artışları ise % 3 + % 4.59 olacak

Emeklinin zam hesabı tamam
Yeni yıl yaklaşırken, emeklilerin ları da şekillenmeye başladı. Hem Ocak'ta hem de Temmuz'da zam alacak olan emeklilerin maaşlarında yaşanacak artışlar enflasyon tahminleriyle ortaya çıktı. Bu tahminler gerçekleşirse, SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 3.73 + yüzde 3.59 zam alacak. Memur emeklilerinin artışları ise yüzde 3 + yüzde 4.59 olacak. TAKVİM, bu tahminlere göre, yeni maaşları kuruşu kuruşuna hesapladı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, tabloya bakarak yeni maaşını öğrenebilecek. İşte emeklileri 2017'de bekleyen zamlar ve yeni maaşlar:

2017'DE ÇİFTE ARTIŞ HAKKI
SSK ve Bağ- Kur emeklileri, Ocak ve Temmuz'da bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen enflasyon kadar zam alacak. Enflasyonun 2016'nın ikinci 6 aylık döneminde yüzde 3.73, 2017'nin ilk yarısında ise yüzde 3.59 olması bekleniyor. Bu tahminler tutarsa, SSK ve Bağ-Kur emeklileri Ocak'ta yüzde 3.73, Temmuz'da yüzde 3.59 zam alacak. Kesin zam oranları, 3 Ocak ve 3 Temmuz tarihlerinde Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan enflasyon verileriyle belli olacak. Emekliler aynı ay zamlı maaşını alacak. Yani SSK ve Bağ-Kur emeklileri, kesin zam oranlarını maaşların artacağı ayın başında öğrenecek.



TEMMUZ 'DA ENFLASYON FARKI VAR
Memur emeklilerinin maaşlarına ise 2017'de toplu sözleşmede belirlenen artışlar yansıtılacak. Buna göre; memur emeklilerine Ocak'ta yüzde 3, Temmuz'da 4 zam verilecek, ayrıca enflasyon farkı oluşursa bu da söz konusu artışlara eklenecek. Memur emeklilerine Ocak'ta fark yansıtılması için 2016'nın ikinci 6 aylık döneminde enflasyonun yüzde 5'i aşması gerekiyor. Temmuz'da fark olması için de 2017'nin ilk yarısında enflasyonun yüzde 3'ü geçmesi gerekiyor. Enflasyonun 2016'nın ikinci 6 aylık döneminde yüzde 3.73, 2017'nin ilk yarısında ise yüzde 3.59 olması bekleniyor. Tahminler tutarsa memur emeklileri Ocak'ta yüzde 3 zamma ilave fark almayacak. Temmuz'da ise yüzde 4'e ek yüzde 0.59 enflasyon farkı yansıtılacak.
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  • 23 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
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