Emeklinin zam hesabı tamam

Yeni yıl yaklaşırken, emeklilerin zamları da şekillenmeye başladı. HemOcak'ta hem deTemmuz'dazam alacak olan emeklilerin maaşlarında yaşanacak artışlar enflasyontahminleriyleortaya çıktı. Bu tahminler gerçekleşirse, SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde3.73 + yüzde 3.59 zam alacak. Memur emeklilerinin artışları ise yüzde 3 + yüzde 4.59 olacak. TAKVİM, bu tahminlere göre, yeni maaşları kuruşu kuruşuna hesapladı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, tabloya bakarak yeni maaşını öğrenebilecek. İşte emeklileri 2017'de bekleyen zamlar ve yeni maaşlar:
2017'DE ÇİFTE ARTIŞ HAKKI SSKve Bağ-Kuremeklileri,Ocak veTemmuz'dabir önceki 6 aylıkdönemde gerçekleşenenflasyon kadar zamalacak. Enflasyonun2016'nın ikinci 6 aylıkdöneminde yüzde 3.73,2017'nin ilk yarısındaise yüzde 3.59 olmasıbekleniyor. Bu tahminlertutarsa, SSK ve Bağ-Kuremeklileri Ocak'ta yüzde3.73, Temmuz'da yüzde3.59 zam alacak. Kesinzam oranları, 3 Ocak ve3 Temmuz tarihlerindeTürkiye İstatistikKurumu tarafındanaçıklanan enflasyonverileriyle belli olacak.Emekliler aynı ay zamlımaaşını alacak. YaniSSK ve Bağ-Kuremeklileri, kesinzam oranlarınımaaşlarınartacağıayın başındaöğrenecek.
TEMMUZ 'DA ENFLASYON FARKI VAR Memur emeklilerinin maaşlarına ise 2017'de toplu sözleşmede belirlenen artışlar yansıtılacak. Buna göre; memur emeklilerine Ocak'ta yüzde 3,Temmuz'da 4 zam verilecek, ayrıca enflasyon farkı oluşursa bu da söz konusu artışlara eklenecek. Memur emeklilerine Ocak'ta fark yansıtılması için 2016'nın ikinci 6 aylık döneminde enflasyonunyüzde 5'i aşması gerekiyor. Temmuz'da fark olması için de 2017'nin ilk yarısında enflasyonun yüzde 3'ü geçmesi gerekiyor. Enflasyonun 2016'nın ikinci 6 aylık döneminde yüzde 3.73, 2017'nin ilk yarısında ise yüzde 3.59 olması bekleniyor. Tahminler tutarsa memur emeklileri Ocak'ta yüzde 3 zamma ilave fark almayacak. Temmuz'da ise yüzde 4'e ek yüzde 0.59 enflasyonfarkı yansıtılacak.
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