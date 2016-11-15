Küstah video deşifre oldu

Fetullahçı Terör Örgütü'nün finans yapılanmasının başında yer alan ve Olağanüstü Hal'in ilanından sonra kapatılan TUSKON'un firari başkanı Rızanur Meral'in Mart 2014'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tehdit ettiği küstah videosunun kaydına ilişkin inceleme tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili İsmail Uçar'ın Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü bünyesinde kurdurduğu ekip görüntüleri inceleyerek toplantıya katılan işadamlarını tek tek tespit etti.
KİMLER ALKIŞLADI?
TUSKON'un skandal genel kurulunda ilk sıralarda skandal konuşmaları alkışlayanlar arasında halen tutuklu ya da hakkında yakalama kararı bulunan Mustafa Özkara, Hacı Boydak, Mustafa Günay, Fuat Özbekli, Osman Reis, Mehmet Öksüzoğlu, Tacettin Neğiş, Mehmet Kasım Fincan, Ahmet Küçükbay, Osman Dolar, Ahmet Ahıskalı, Rahmi Bıyık, Ahmet Ciğer, Cahit Durmaz, Ömer Faruk Kavurmacı gibi birçok isim bulunuyor.
İŞ KADINLARI DA VARDI
Rızanur Meral'in konuşmasını dinleyenler arasındaki işkadınları da dikkat çekti. Kayıtlarda Efsane Turan, Nalan Erpolat, Saime Yıldız, Yüksel Nalbantoğlu, Rana Tezcan, Aysel Tanka'nın da konuşmaları alkışladığı tespit edildi.
FİRARİ MERAL NE DEMİŞTİ?
17-25Aralık darbe girişiminin ardından 1 Mart 2014'te yapılan 5. Genel Kurulu'nda konuşan TUSKON Başkanı firari Rızanur Meral, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Paralel Yapı'nın inlerine girileceği demecine gönderme yaparak, "Yakın bir gelecekte kimlerin inlerde yaşadığını kimlerin saklanacak in arayacağını, kimlerin müsvedde, kimlerin asıl olduğunu herkes görecek" demişti. Hükümeti ve Erdoğan'ı adeta tehdit eden Meral, bu sözleri ile 17/25 Aralık darbe girişimini de sahiplenirken, o skandal sözlerin ardından salonda bulunan ve elebaşı Fetullah Gülen'e yakınlığıyla bilinen yüzlerce işadamı Meral'i dakikalarca ayakta alkışlamıştı.
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