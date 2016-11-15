FETÖ’den borsada ‘kirli para’ oyunu

SABAH, SPK ve Borsa İstanbul'da yürütülen bir dizi soruşturmanın ayrıntılarına ulaştı. Hisse senedi piyasasındaki FETÖ vurgunu şöyle işledi:
Usulsüz dinlediler: FETÖ üyeleri emniyetteki elemanları aracılığıyla usulsüz dinlemelerle elde ettiği bulgularla işlem yapıp hisse senedi piyasasında haksız kazanç sağladı. Ele geçirdikleri mali bilgileri satarak borsada manipülasyon yaptılar.
Kod isim kullandılar: Hisse oyununu İstanbul'da 4 ofisten yönettiler. Kod isimler kullanarak bazı şirket hisseleri üzerinde oynadılar.
Hesaplara el konuldu: Bu kapsamda 44 kişinin hesaplarına el konuldu. Şüpheliler, borsada suç işlemek amacıyla örgütlü hareket etmekle suçlandı.
Yabancı fonlara devir: Ellerindeki himmet paraları ile hisse senetleri satın alarak, bu kâğıtlarla gerçekleştirdikleri manipülatif işlemlerle küçük yatırımcılara zarar verdiler. Belirli fiyatlara çektikleri hisselerini daha sonra yabancı fonlara devrettiler.
Gelirler FETÖ'YE aktarıldı: Usulsüz yöntemlerle borsadan elde edilen gelirler, FETÖ'ye aktarıldı. İncelemelerde bunlarla işbirliği yapan isimler hakkında da "işlem yapma yasağı" getirilmesi istenirken, Cumhuriyet savcılıklarına suç duyurusunda bulunuldu.
Tüm şirketler taranıyor: SPK, Sermaye Piyasası Yasası'na tabi bütün şirketleri FETÖ'yle ilişkileri kapsamında tarıyor. Şüpheli şahıs ve şirketler hakkında soruşturma derinleştirilirken, darbe girişiminden haberdar olup olmadıklarına bakılıyor.
3 başlıkta inceleme: "Emniyeti suiistimal, gerçeğe aykırı defter-kayıt tutmak, borsada manipülasyon" gerekçesi ile araştırma yapılırken, şüpheli şirketlere ilişkin üstü örtülen dosyalar da raftan indiriliyor. SPK örtülü kazanç transferine yönelik de inceleme başlattı.
Vekaletle iş yaptılar: Şüpheli kişilerin gelir durumları, para yatırıp çekilme zamanlaması, büyük miktarlı hareketlilik gibi kriterlere tek tek bakılıyor. Bu isimlerle bağlantısı tespit edilen hesaplara da anında müdahale ediliyor.
200 kişi görevden alındı: SPK, Borsa İstanbul'da FETÖ bağlantılı yaklaşık 200 kişi görevden alındı. FETÖ'nün 15 Temmuz öncesinde borsadaki olağanüstü işlemlerinin hisse grafikleri de geriye dönük olarak inceleniyor.
15 TEMMUZ ÖNCESİNDE YÜKSEK İŞLEM YAPTILAR
Yüksek miktarlı satışlar: Darbe girişiminden hemen önce yüksek miktarda işlem yapan isimlerin listeleri çıkarıldı. İlgili kurumların ve kişilerin alış ve satış grafikleri taranıyor.
Eski raporlar masada: FETÖ bağlantılı şirketlere yönelik bazı raporların örgüt üyesi denetçiler tarafından etkisiz hale getirildiği öne sürülüyor. Bu raporlar konusunda gereğini yapmayanlar hakkında soruşturma açılıyor.
Yurt dışı bağlantılar: FETÖ'ye destek veren şirketlerin mal varlıkları, banka hesapları, uluslararası bağlantıları da ortaya çıkarılıyor. Yurtdışında örgütle organik ilişki içindeki şirketlere para aktarıldığı görüldü.
Mal varlıkları uyumlu değil: MASAK veri tabanı üzerinden belirlenen ticari faaliyetleri ile mal varlıklarına ilişkin kayıtların uyumlu olmadığı belirtiliyor.
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