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’nün oyununa neşter

FETÖ’nün tapu oyununa neşter
Fetullahçı Terör Örgütü'nün () taşınmaz servetine yönelik incelemeler sürerken, örgütün devlet envanterine geçen mal varlığı 15 milyar liraya ulaştı. Henüz adli takip başlatılmayan ancak şüpheli olan aralarında rezidans, fabrika binası, önemli arsaların da bulunduğu bin 200'e yakın taşınmaza yönelik işlemler durduruldu. Böylece FETÖ'nün oyunu bozuldu. MASAK şüpheli işlemler kapsamındaki rezidans ve fabrikalardaki gizli ortaklıkları mercek altına alırken; envantere geçen bina sayısı 3 bin 500'e yaklaştı, 7.5 milyon metrekare arazi de devlet adına tescil edildi. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na devredilen şirket sayısı da 527 olurken, darbe girişimi sonrası şüpheli para transferi tespit edilen 200'e yakın şirkete de 3 milyar liraya yakın para cezası kesildi.

Hazal ATEŞ
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  • 14 Kasım 2016, Pazartesi
  • Gazete
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