FETÖ’nün tapu oyununa neşter

Fetullahçı Terör Örgütü'nün(FETÖ) taşınmaz servetine yönelikincelemeler sürerken, örgütün devletenvanterine geçen mal varlığı 15milyar liraya ulaştı. Henüz adli takipbaşlatılmayan ancak şüpheli olanaralarında rezidans, fabrika binası,önemli arsaların da bulunduğu bin200'e yakın taşınmaza yönelikişlemler durduruldu. BöyleceFETÖ'nün oyunu bozuldu. MASAKşüpheli işlemler kapsamındakirezidans ve fabrikalardaki gizliortaklıkları mercek altına alırken;envantere geçen bina sayısı 3bin 500'e yaklaştı, 7.5 milyonmetrekare arazi de devlet adınatescil edildi. Tasarruf MevduatıSigorta Fonu'na devredilen şirketsayısı da 527 olurken, darbe girişimisonrası şüpheli para transferi tespitedilen 200'e yakın şirkete de 3milyar liraya yakın para cezasıkesildi.
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