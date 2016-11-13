FETÖ oyunu KOSGEB’e takıldı

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'nın (KOSGEB) işletme başına 1.5 milyon liraya kadar kredi desteğinden yararlanmak isteyen 620 şirket Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmasına takıldı. Eğer şirketler incelemeye tabi tutulmasaydı FETÖ buradan da yaklaşık 1 milyar lirayı kendi kasasına dolduracaktı. KOSGEB'in Eylül ayında başlattığı düşük maliyetli "2016 Yılı Makine Teçhizat Kredi Faiz Desteği" programı kapsamında kredi verilecek şirketlerin incelemeye alınması FETÖ'nün ihanete devam ettiğini bir kez daha gözler önüne serdi. Program kapsamında işletme başına sağlanacak kredi üst limiti 1.5milyon lira olarak belirlenirken, sıfır faizli olarak uygulanacak programda 300 bin liralık kredi faizinin tamamının KOSGEB tarafından karşılanması kararlaştırıldı. Daha önceleri devlet desteklerini bürokrasideki militanları aracılığıyla kendi zimmetine geçiren FETÖ, aynı taktiği yeniden uygulamak istedi. Ancak bu kez KOSGEB'in hassasiyeti ile Emniyet, Mali Suçları AraştırmaKurulu (MASAK) ve Devlet Denetleme Kurumu'nun (DDK) soruşturması ile oyunları bozuldu.
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