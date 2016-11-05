Milyonlarca gencin borcu silindi!

Daire Başkanı Ünalan, incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, SGK'nın çalışmaları, vatandaşlara getirilen olanaklar ve kolaylıklar ile son çıkan yapılandırma kanununa ilişkin bilgiler verdi. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun yürürlüğe girmesi ile Türkiye'de sosyal güvenlik reformunun gerçekleştirildiğini anımsatan Ünalan, "Sosyal güvenlikte norm ve standart birliğini sağlayarak, sistemi disiplin altına almayı amaçlayan bu reform ile mevcut sosyal güvenlik kurumlarındaki verimsiz hantal yapının yerine, daha hızlı, standartları sağlanmış, kaliteli hizmet sunan bir sosyal güvenlik sistemi oluşturulmuştur" dedi.
'5.5 MİLYON GENCİN 4.7 MİLYAR LİRALIK GSS PRİM BORCU SİLİNDİ'
Çıkarılan birçok kanunla sosyal güvenlik alanında getirilen yenilikleri anlatan Ünalan, 6663 sayılı Kanunla da gençlere birtakım yeni haklar verilerek mağdur olmalarının önüne geçildiğini belirtti. Ünalan, bu çerçevede liseden mezun olan gençlerin 20 yaşını, üniversiteden mezun olan gençlerin ise 25 yaşını geçmemek şartıyla mezun oldukları tarihten itibaren iki yıl süreyle prim borçlarına bakılmaksızın bakmakla yükümlü olunan veya hak sahibi kişi sayılmak suretiyle sağlık hizmetinden faydalandırılmaya başlandığını dile getirdi. Ünalan, aynı kanun ile anne ve babası üzerinden bakmakla yükümlü olunan kişi kapsamında olmayan gençlere de bu iki yıllık sürede primleri devlet tarafından ödenerek sağlık hizmetlerinden faydalanma imkanı getirildiğini kaydetti. Nisan ayında çıkarılan torba yasa ile milyonlarca gencin biriken GSS prim borçlarına da af getirildiğini ifade eden Ünalan, şu bilgileri verdi:
"İki yıllık ücretsiz sağlık yardımının yanı sıra çıkarılan 6704 sayılı kanun ile 25 Nisan 2016 tarihine kadar 25 yaşını geçmemiş olan gençlerin GSS prim borçları silinmiştir. Bu kapsamda 5 milyon 558 bin 124 kişinin 4 milyar 751 milyon 7 bin 685 TL borcu silinmiş, bu sayede gençlerimiz GSS prim borcu yükünden kurtulmuştur."
GSS uygulamasında yapılan önemli düzenlemelerden birinin de 6745 sayılı Kanun ile gerçekleştirildiğini dile getiren Ünalan, "Daha önce sigortalının bakmakla yükümlü olduğu kişi statüsünde olan ve part time çalışan sigortalılarımız 30 günden az kalan GSS sürelerini kendi cebinden ödemekte iken, yapılan son değişiklik ile de bu kapsamdaki sigortalılarımızın kalan sürelerini kendi cebinden ödeme yükümlülüğünü kaldırmış olduk" ifadelerini kullandı.
'YAPILANDIRMA SÜRECİNİ MUTLAKA E-DEVLET ÜZERİNDEN TAKİP EDİN'
19 Ağustos 2016 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6736 sayılı torba Kanunla vatandaşlara sağlanan borçların yapılandırılmasına ilişkin bilgiler vererek, uyarılarda bulunan Ünalan, şunları kaydetti:
"Burada önemli nokta başvuru sürelerini kaçırmamak. Yapılan son düzenleme ile Ekim ayı sonuna kadar olan başvuru tarihleri 25 Kasım 2016 tarihine kadar uzatılmıştır. Vatandaşlarımız, kanunun getirdiği haklardan en kısa sürede yararlanmalıdır. Özellikle yapılandırma ödeme planı, sağlık kapsamlarını ve aktivasyonları gibi hususları mutlaka e-devlet üzerinden takip etmeliler. Yapılandırmanın bozulmaması için mutlaka vatandaşlarımızın süresinde ilk iki taksiti ödemesi ve aynı yıl içinde ikiden fazla ihlal yapmamaları gerekiyor. Aksi takdirde yapılandırmaları bozulacak ve yapılandırma imkanından faydalanamayacaklar. Sağlık yardımları için sadece borcu taksitlendirmek yeterli değil, aynı zamanda ilk taksitte 'peşin' seçeneği seçilmiş ise peşin ödemeyi sigortalılarımızın zamanında yapması gerekli. Yine cari dönemde de 60 günden fazla GSS borcu bulunmamalıdır. Aksi takdirde sigortalılarımız kendilerine sunulan sağlık yardımı imkanlarından faydalanamayacaklardır."
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