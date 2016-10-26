Lazzoni Otel’e turizm ödülü

Dünyanın turizm devlerinin buluştuğu "Seven Stars LuxuryHospitality and LifestyleAwards" ödül töreni İspanya'nın Malaga kentinde yapıldı. Dünyajet sosyetesi ve Lüx Turizmin en önemli isimlerinin bir araya geldiği ödül töreninde İstanbul'dan"Lüx Konaklama ve Ağırlama" dalında Lazzoni Otel ödüle layık görüldü. Törende Lazzoni Otel adına ödülü Otel Ceo'su EfeKababaulut ve Genel MüdürGürhan Sayar aldı.
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