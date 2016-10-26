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’e turizm ödülü

Lazzoni Otel’e turizm ödülü
Dünyanın turizm devlerinin buluştuğu "Seven Stars Luxury Hospitality and Lifestyle Awards" ödül töreni İspanya'nın Malaga kentinde yapıldı. Dünya jet sosyetesi ve Lüx Turizmin en önemli isimlerinin bir araya geldiği ödül töreninde İstanbul'dan "Lüx Konaklama ve Ağırlama" dalında Lazzoni Otel ödüle layık görüldü. Törende adına ödülü Otel Ceo'su Efe Kababaulut ve Genel Müdür Gürhan Sayar aldı.
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  • 26 Ekim 2016, Çarşamba
  • Gazete
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