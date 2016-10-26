Çalışan anneye 4 bin 521 TL

Anne olan kadınlar; devletten doğum yardımı, süt parası, geçici iş göremezlik ödeneği (çalışanlar için) olmak üzere 3 kalemde destek alıyor. Çalışan annelere tek çocuk için en az 4 bin 521 TL ödeniyor. Mayıs 2015'te hayata geçirilen uygulama ile, tüm annelere ilk çocuk için 300, ikinci çocuk için400 ve üçüncü çocuk için 600 lira doğum yardımı ödeniyor. Anne olanlara, 'emzirme ödeneği' ya da 'süt parası' adıyla ayrıca bir ödeme daha yapılıyor. Süt parası bu yıl '122lira' olarak uygulanıyor. Doğum yapan çalışan kadınlara geçici işgöremezlik ödeneğide veriliyor. 16 hafta izin kullanan sigortalı kadına, en az 4 bin 99lira (bu yılki rakamlara göre) iş göremezlik ödeneği veriliyor.
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