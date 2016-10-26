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ye 4 bin 521 TL

Çalışan anneye 4 bin 521 TL
Anne olan kadınlar; devletten doğum yardımı, süt parası, geçici iş göremezlik ödeneği (çalışanlar için) olmak üzere 3 kalemde destek alıyor. lere tek çocuk için en az 4 bin 521 TL ödeniyor. Mayıs 2015'te hayata geçirilen uygulama ile, tüm annelere ilk çocuk için 300, ikinci çocuk için 400 ve üçüncü çocuk için 600 lira doğum yardımı ödeniyor. Anne olanlara, 'emzirme ödeneği' ya da 'süt parası' adıyla ayrıca bir ödeme daha yapılıyor. Süt parası bu yıl '122 lira' olarak uygulanıyor. Doğum yapan çalışan kadınlara geçici iş göremezlik ödeneği de veriliyor. 16 hafta izin kullanan sigortalı kadına, en az 4 bin 99 lira (bu yılki rakamlara göre) iş göremezlik ödeneği veriliyor.
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  • 26 Ekim 2016, Çarşamba
  • Gazete
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