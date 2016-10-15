Emekli promosyon masasına oturacak

300 LİRA ALIYORUZ
Türkiye Emekliler Derneği Başkanı Kazım Ergün, kamu bankalarının tekliflerinin hayal kırıklığı olduğunu ifade ederek, "Derneğimiz zaten yıllardır özel bir bankayla yaptığı anlaşmayla; emeklilerimize 3 yılda bir ödenmek üzere, 300 lira tutarında promosyon hakkını elde etmişti. Yani şimdi açıklanan kamu bankaları teklifinin 10 katından fazlasını, zaten almıştık. Beklentimiz kamu bankalarının bu rakamın da üzerine çıkmalarıydı. Ancak bugün teklif edilen ve emekli başına yıllık 9 lira, 3 yıllık ise 27 lirayı geçmeyen rakamları ibretle izliyoruz" dedi. Açıklanan rakamlar karşısında büyük bir şaşkınlık yaşadıklarını belirten Ergün, şöyle konuştu: "İşte tam da bu yüzden; 'Promosyon görüşmelerinde masanın bir tarafında biz de olalım' demiştik. Şayet bu görüşmeler sürecekse, derneğimizin de emeklilerimizi temsilen pazarlık masasına oturması en doğru yaklaşım olacaktır." Çalışma Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, promosyonla ilgili, "Başbakanımız ve kamu bankalarıyla görüşmelerimiz devam edecek. Burada farklı destekleri sağlayabilirsek, emeklimizin kısmen beklediği bir promosyon müjdesini verme gayretinde olacağız. Durumu Başbakanımıza götüreceğiz, ama bunu akşamdan sabaha gibi kamuoyu algılamasın" demişti.
KAZANIYORLAR
Emeklilere promosyon konusu aylardır tartışılıyor. Bankalar, pazarlık masasında, "Emekliler paralarını hemen çekiyor, kazanamıyoruz. Maaşlar bankada yılda 24 gün duruyor" diyerek promosyonda cimri davranıyor. Ancak yaşananlar, bankaların kendileriyle çeliştiğini ortaya koyuyor. Emekli maaşları pastasından aldıkları payı artırmak isteyen bankalar, birbiri ardına kampanyalar yapıyor. Bu kampanyalarda emeklilere maaşlarını şubelerine taşımaları karşılığında altın, hediye puan, nakit para ve ücretsiz hizmetler gibi vaatlerde bulunuluyor. Kampanyalarda 300 liraya varan puan, para gibi vaatler olmasına karşın, promosyon teklifinin buna yaklaşamaması kafaları karıştırıyor. İşte bankaların emekliden elde ettiği kazançlar:
▼ Maaşlar hesapta kalıyor ve banka parayı kullanıyor.
▼ Kredili mevduat hesabı açılıp faiz alınıyor.
▼ Kredi kartı veriliyor; faiz, komisyon geliri elde ediliyor.
▼ Otomatik ödeme talimatlarıyla kazanç sağlanıyor.
▼ Risksiz kredi veriliyor faiz kazancı oluyor.
▼ Kredilerde sigortalar yapılarak kazanç elde ediliyor.
▼ Emeklilerin yakınları da potansiyel müşteri oluyor.
▼ Kart aidatı parası alınıyor.
▼ BES müşterisi yapılıyor.
▼ ATM'lerden para çekme ücreti alınıyor.
▼ Havale, EFT ücretleri
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