  1. 700 bin hayat değişti

Başbakan'dan ye müjdesi

Başbakan Yıldırım, "nin kullandığı unun yarısı kendinden yarısı bizden. Bol bol ekin, Allah bin bereket versin. Hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Başbakandan çiftçiye mazot müjdesi

Başbakan Yıldırım, "Tarımda havza bazlı üretime destek verilecek. Şimdiye kadar destekler veriliyordu ama şimdiki destekler daha bilinçli hale geliyor. Havza bazlı. Bu ne demek? Türkiye'deki bütün ilçeler, iller tarım yapılan her yer tek tek masaya yatırıldı. Böylece 941 tane havza ortaya çıktı. Bu 941 havzada hangi ürünler yetişir. Pamuk, zeytin, arpa, yulaf, yonca, yem bitkileri nerede daha iyi yetişir? Hangi ürün daha çok su ister, hangisi daha az su ister? Bunları belirleyince iş kolaylaşıyor. 50 tane ürün var ama bizim için önemli sonuç alacak stratejik ürün hangileri? 19 tane ürün belirledi Tarım Bakanlığı. Bu ürünler hangi havzalarda daha iyi yetişiyor, daha az maliyetle yetişiyor bunları dağıttı, onlara göre havza destekleri meydana geldi." dedi.

, Milli Tarım Projesi Lansmanı'nda konuştu.

Yıldırım, "Gübre tarımda maliyeti en fazla arttıran bir unsur. İkinci ne, . Gübreyle ilgili söyledim yüzde 23 indirim sağlandı. Mazotta da şimdi bir karar verdik. nin kullandığı mazotunun yarısı kendinden yarısı bizden. Bol bol ekin, Allah bin bereket versin. Hayırlı uğurlu olsun." dedi.
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  • 14 Ekim 2016, Cuma 16:02
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Selma Selma

Sayin basbakanim bayanlarin sigorta öncesi dogum borçlanmasi olan yasanin gerçeklesmesini anneler olarak bu beklentimizi sizden bekliyoru

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır1
cevapla 14.10.2016 17:23
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