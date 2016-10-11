Yeni yıla süper teşvik

Yatırımcılar için yeni yılda 'süper' teşvik dönemi başlıyor. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, dünyanın en iddialı yatırım teşvik sistemini getireceklerini belirterek, "Enerji-sağlık teknolojileri, ilaçsavunma sanayi, petrokimya, teknik tarım. Bakanlar Kurulu sektörleri belirleyecek. Kamu olarak yüzde 49'u geçmemek kaydıyla sermaye katılımında bulunulacak. Bu savunma sanayi, teknoloji yatırımlarında olabilir. Hava savunmada teknoloji yatırımı yapmasını istiyorsak '50 helikopter alacağım diyeceğiz" şeklinde konuştu. Ek ihracata prim desteği verileceğini kaydeden Zeybekci, "İhracatta belirli yüzdeyle, üretici olma şartıyla bir önceki seneye göre artık miktarı kadar prim desteği verilecek" dedi.



Hazal ATEŞ