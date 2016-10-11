Tarihi fırsatı kaçırmayın

BİR İLKE İMZA ATILDI
Yapılandırmada ana paranın tahsilinden vazgeçilmiyor. Ancak gecikme faizi ve cezası silinip, bunun yerine enflasyona (Yİ-ÜFE) göre güncelleme yapıldığı için, ödenmesi gereken toplam tutar düşüyor. Ayrıca peşin ödemeyi tercih edenlere ekstra indirim yapılıyor. İlk kez bu yapılandırma yasasında sağlanan imkan ile peşin ödemeyi tercih edenler, enflasyon tutarının da yarısını ödüyor. İsteyene taksit seçeneği de var. 6, 9, 12, 18 taksitten biri tercih ediliyor ve 2 ayda bir ödeme yapılıyor. Yani 36 aya varan vade imkanı bulunuyor. Taksitli ödemelerde ana para + enflasyona göre yeniden hesaplanan borca, belirlenen katsayılar ilave ediliyor. Gelir İdaresi Başkanı Adnan Ertürk, yapılandırmadan yararlanmak isteyenlere "Gücü olan peşin ödesin" tavsiyesinde bulundu. Bu yapılandırmanın öncekilerden daha fazla avantaj sağladığını belirten Ertürk, "Başvurular, ilgi düzeyinin iyi olduğunu gösteriyor. Biz, kanun kapsamına giren tüm mükelleflerin bu avantajdan yararlanmasını bekliyoruz. Kesinleşmiş borçları olanlar bir an önce başvursun, yapılandırmanın avantajlarından yararlansın" dedi.
473 YERİNE 182 TL
Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Ayşe Dilbay da peşin ödemenin avantajını 2 örnekle anlattı. Dilbay, "2013'ten bu yana ödenmeyen 15 bin liralık gelir vergisi borcuna 8 bin lira gecikme zammı ve faiz işler. Bu mükellef yapılandırmadan yararlanırsa, 8 bin liralık gecikme zammı ve faiz, kafadan 2 bin 900 liraya iniyor. Yani toplam borç, 23 bin liradan 17 bin 900 liraya düşüyor. Peşin ödeme halinde toplam borç 16 bin 450 liraya çekiliyor. 2013'te yazılan 166 liralık trafik cezası ödenmeyince bugün gecikme faiziyle birlikte 473 lirayı bulur. Çünkü, 307 lira faiz eklenir. Yapılandırmaya başvurulursa, borç 196 liraya iniyor, taksit de yapılıyor. Peşin ödeme halinde borç 182 liraya düşüyor."
VERGİ CEZASI SİLİNİYOR
Yapılandırma yasası ile vergi cezası olanlara da önemli fırsat tanınıyor. Dava açma süresi geçmemiş ya da vergi mahkemesinde dava açılmış ama henüz sonuçlanmamış mükellef için cazip bir imkan sağlanıyor. Buna göre; vergi ceza ihbarnamesi alan mükellef; dava açmazsa ya da açılmış davayı geri çekerse, kesilmiş olan bütün cezaları silinecek ve vergi aslının da sadece yüzde 50'sini ödeyecek. Kişi, yarısı silinen vergi borcunun kalan yüzde 50'sini ve hesaplanan enflasyon tutarını, 18 taksitte, 36 ay vadeyle ödeme imkanına da sahip olacak.
YARARLANMAYAN HACİZLE KARŞI KARŞIYA KALIR
İstanbul Vergi Dairesi Başkanı Bekir Bayrakdar da borç yapılandırmanın sıkıntılı olan şirketlere ve iş sahiplerine nefes aldıracağını söyledi. Bayrakdar, "Yeniden yapılandırma, sıkıntıda olan şirkete en azından Maliye cephesinde zaman kazandırır. 'Zaten ödeme gücüm yok' deyip, bu kanunun getirdiği kolaylıktan yararlanmayan, daha sonra kanuni takip ve hacizlerle karşı karşıya kalır" dedi.
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