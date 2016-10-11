Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması çerçevesinde HES Kablo AŞ, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredildi.
Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesince, daha önce Boydak Holding bünyesinde faaliyet gösteren HES Kablo AŞ'nin TMSF'ye devredilmesine karar verildi.
Soruşturma kapsamında, 18 Ağustos'ta kayyum atanan Boydak Holding, 5 Eylül'de Kayseri 2. Sulh Ceza Mahkemesi kararıyla TMSF'ye devredilmiş, kayyum atamasıyla HES Kablo AŞ, holding bünyesinden ayrılmıştı.
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