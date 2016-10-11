  1. Saudi Aramco 18 Türk şirketi ile anlaşma imzaladı
  2. Türk Akımı Projesi'nde hat paylaşımı

FETÖ'cü TMSF'ye devredildi

FETÖ soruşturması kapsamında AŞ, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredildi.

FETÖcü HES Kablo TMSFye devredildi

Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması çerçevesinde AŞ, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredildi.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesince, daha önce Boydak Holding bünyesinde faaliyet gösteren HES Kablo AŞ'nin TMSF'ye devredilmesine karar verildi.

Soruşturma kapsamında, 18 Ağustos'ta kayyum atanan Boydak Holding, 5 Eylül'de Kayseri 2. Sulh Ceza Mahkemesi kararıyla TMSF'ye devredilmiş, kayyum atamasıyla HES Kablo AŞ, holding bünyesinden ayrılmıştı.
Etiketler:
  • 11 Ekim 2016, Salı 12:49
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar