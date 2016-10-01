Türkiye, birinci sıraya yükseldi

Rus Ekonomi Bakan Yardımcısı Aleksey Lihaçev "Eylül ayının sonuçları henüz resmi olarak açıklanmadı fakat Türkiye'nin eylül ayında hem turizm hizmeti satışlarında hem de talep bakımından birinci sıraya geri döndüğünü söyleyebiliriz" dedi.
HERKESİ GERİDE BIRAKTI
Lihaçev, Türkiye'nin talep bakımından yılın ilk altı aylık döneminde Rus turistlerin en çok tercih ettiği ülke olan Tayland'ı geçip geçmediği sorusuna da "Kesinlikle herkesi geride bıraktı" yanıtını verdi.
İLK SEFER 2 EYLÜL'DE YAPILMIŞTI
Charter uçuşların yeniden başlaması ardından Rusya'dan Türkiye'ye turist akışı da hız kazanmıştı. Charter uçuşlara izin verilmesini öngören kararnamenin Rusya'da 28 Ağustos'ta imzalanması sonrası Rusya'dan Türkiye'ye ilk charter uçuş 2 Eylül'de gerçekleşmişti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.