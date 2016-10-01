  1. Enerjide yeni dönem

", birinci sıraya yükseldi"

’nin Rus vatandaşlarının en çok tercih ettiği tatil ülkeleri arasında yeniden birinci sıraya yükseldiği belirtildi.

Türkiye, birinci sıraya yükseldi

Rus Ekonomi Bakan Yardımcısı Aleksey Lihaçev "Eylül ayının sonuçları henüz resmi olarak açıklanmadı fakat 'nin eylül ayında hem turizm hizmeti satışlarında hem de talep bakımından birinci sıraya geri döndüğünü söyleyebiliriz" dedi.

HERKESİ GERİDE BIRAKTI
Lihaçev, Türkiye'nin talep bakımından yılın ilk altı aylık döneminde Rus lerin en çok tercih ettiği ülke olan Tayland'ı geçip geçmediği sorusuna da "Kesinlikle herkesi geride bıraktı" yanıtını verdi.

İLK SEFER 2 EYLÜL'DE YAPILMIŞTI
Charter uçuşların yeniden başlaması ardından 'dan Türkiye'ye turist akışı da hız kazanmıştı. Charter uçuşlara izin verilmesini öngören kararnamenin Rusya'da 28 Ağustos'ta imzalanması sonrası Rusya'dan Türkiye'ye ilk charter uçuş 2 Eylül'de gerçekleşmişti.
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  • 01 Ekim 2016, Cumartesi 18:48
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