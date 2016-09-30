Yapılandırmaya faiz sınırı

Başbakan Yardımcısı MehmetŞimşek, yeniden yapılandırma kapsamındabankaların uygulayacakları faiz oranlarınayönelik, "Bizim sisteme faizi, yenidenyapılandırmada empoze etme imkanımız yok,sadece kredi kartlarında Merkez Bankamızınaylık faiz anlamında bir üst limiti var, odikkate alınacak ama onun dışındaki yenidenyapılandırmalar da bankalarla tüketicilerarasında bankanın maliyetleri, tüketicininkredibilitesi gibi faktörler etkili oluyor" diyekonuştu. Moody's kararını da değerlendirenŞimşek, "Türkiye'nin temelleri sağlam. Dahayüksek bir notu gerektiriyor" dedi.
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