Vergisini düzenli ödeyene indirim

Maliye Bakanı Ağbal, vergisini düzenli ödeyenlere indirim müjdesi verdi: Karnesi pekiyi olan mükelleflere ‘Vergiyi daha düşük oranda ödeyin’ diyeceğiz. Oran indirimine gideceğiz. Çalışmalarda son aşamaya geldik.
Maliye Bakanı Naci Ağbal,ödemelerini düzenli yapan mükellefleremüjdeler verdi. Karnesi pekiyi olanmükellefe 'Vergiyi daha düşükoranda ödeyin' diyeceklerini, oranindirimine gideceklerini açıklayanAğbal, zor duruma düşenlere de destekolacaklarını açıkladı.Ağbal, sürekli vatandaşın haklarınıgüçlendirme konusunda düzenlemeleryaptıklarını, bunların süreceğinisöyledi. Yeni düzenlemeler hakkındada bilgi veren Ağbal, bir yönetmelikdeğişikliği yapılacağını, mükelleflerin,vergi incelemesi sırasında incelemeelemanından her türlü bilgiyi talepetme hakkına kavuşacağını söyledi.Yapacakları bir yasal düzenleme ilevergi denetiminde adeta yeni bir dönemibaşlatacaklarını anlatan Ağbal, "Vergikanunlarımıza göre mükellefin geçmiş5 yıla ilişkin hesapları incelenebiliyor.Burada diyoruz ki eğer bir mükellefindefter ve vergisi incelenecek ise bu ençok 3 yıl olsun" diye konuştu.
'3 YILA BAKACAĞIZ'
Zaman zaman çıkarılan yeniden yapılandırma kanunları hakkında gelen itirazlara da değinen Bakan Ağbal, bunların hepsini dikkate aldıklarını ve üzerinde çalıştıklarını söyledi. "Vergimi süresinde ödüyorum. Bana hiçbir şey yapmıyorsunuz ama borcunu zamanında ödemeyenlerin faizlerini, cezalarını siliyorsunuz. Peki benim suçum ne?" şeklinde itirazlar olduğunu dile getiren Ağbal, bu konuda da bir düzenleme getireceklerini aktardı. Bakan Ağbal, şunları kaydetti: 'ödüll endireceğiz' "Mükellef geçmişteki borçlarını düzenli ödediyse, geçmiş 3 yılına bakacağız vergi denetimlerinde herhangi bir sıkıntı yoksa, 3 yılın da karnesi pekiyi ise o zaman diyeceğiz ki 'Ödeyeceğiniz vergiyidaha düşük orandaödeyin.' Oranindiriminegideceğiz.Dürüstmükelleflerödüllendirilmişolacak.Çalışmalartamamlanmaaşamasında."
ZORA DÜŞENİN YANINDAYIZ Bakan Ağbal, zor gününde mükellefin yanında olmak istediklerini söyledi. Yakın zamanda hazırlanacak pakette bu konuya ilişkin de önemli yeniliklerin olacağını aktaran Ağbal, şu bilgileri paylaştı: "Şunu yapmak istiyoruz. Geçmiş dönemlerde borcunu düzenli ödeyen, denetimler sırasında herhangi bir sıkıntısı olmayan mükellefimiz zor duruma düştüğünde biz ona çok daha düşük oranlarda, belki de faiz hiç almayacağız, teminat istemeyeceğiz çok daha uzun vadelerde taksitlendirme imkanı getireceğiz. Belki de belli bir süre hiç almayacağız."
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