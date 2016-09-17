Dikkat! Ücretsiz dönem sona eriyor

Telekomünikasyon, İnternet ve Bilgi Teknolojileri Derneği (TEDER) Başkanı Serhat Özeren, 4,5G teknolojisinde SIM kart değişiminin bu yılın sonuna kadar ücretsiz olacağını belirtti.

Özeren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 4,5G teknolojisine 1 Nisan itibarıyla geçildiğini anımsatarak, Türkiye'de 73,6 milyon mobil aboneden 38,6 milyonunun yüksek mobil internet hızı ve daha fazla data kapasitesi sunan 4,5G'yi seçtiğini söyledi.

SON GÜN 1 OCAK 2017

Mobil haberleşme hızını 3G'ye göre 10 kat artıran bu teknolojiden yararlanmanın en önemli koşullarından olan SIM kart değişiminin operatörler tarafından yıl sonuna kadar ücretsiz yapılacağını anlatan Özeren, "1 Ocak 2017 itibarıyla ise operatörler tercihlerine göre SIM kart değişimini ücretlendirebilecek. Bu nedenle aboneler, SIM kartlarını ücretsiz değiştirmek için acele etsin" değerlendirmesinde bulundu.