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çetesinin listesi cebinde

, seçimi kaybetmesi için elinden geleni yapan çetesini izletti. Clinton’a milyon dolarlar yağdıran hainleri tek tek tespit ettirdi. Bunu öğrenen Pensilvanya şoka girdi

FETÖ çetesinin listesi cebinde
8 Kasım seçimiyle ABD'nin 45. Başkanı seçilen Donald , kampanya boyunca yaşadıklarını unutmadı. Rakibi Hillary Clinton'a milyonlarca dolar akıtan büyük sermaye gruplarına eleştiri yağdırdı. Dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi ABD'de de sinsice faaliyet yürüten ve Hillary'e 100 milyon dolardan fazla bağış yapan FETÖ çetesini de kıskaca aldı. Trump'ın görevlendirdiği özel ekip, yüzlerce kişiyle Clinton'ın kampanyasına destek veren örgüt üyelerini tek tek kayda aldı. Kimin hangi maske altında ne kadar bağış yaptığını saptadı. Hazırladığı listeyi de Trump'a sundu.

LİSTEDE KİMLER VAR?
Listenin ilk sırasında, 'nün ABD'deki en güçlü imamı New York Türk Kültür Merkezi'nin (TCC) eski Başkanı Recep Özkan yer aldı. Clinton Vakfı'na 2 milyon dolar bağışladığı anlaşıldı. Burak Yeneroğlu, Fazlı Çelik, Zafer Akın ve Abdülkadir Veziroğlu gibi işadamları da Clinton'a yüzbinlerce dolar aktardı.

PENSİLVANYA SUSKUNU
Bütün umudunu Clinton'ın seçilmesine bağlayan teröristbaşı Gülen ise Trump'ın kazanmasıyla şoka uğradı. Şimdiye kadar kendisini ilgilendirmeyen konularda bile mesaj yayınlayan hain, Pensilvanya'daki malikanesine kapandı. ABD'den çıkartıldığı takdirde gidebileceği ülkeleri araştırmaya başladı. FETÖ'cülerin yoğun başvuruları sonucu Kanada ve yeni Zelanda'nın göçmenlik bürolarına ait internet siteleri devredışı kaldı.
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  • 12 Kasım 2016, Cumartesi
  • Gazete
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