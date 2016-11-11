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İşte bizim Mike

'ın yeni patronu ’ın zafer konuşmasında kürsüden teşekkür ettiği sağ kolu , ’i edebileceklerinin işaretini verdi. İşte o emekli generalin, Savunma Bakanı olacağı öğrenildi

İşte bizim Mike
Anketleri ve beklentileri ter düz edip 'de tarihi bir zafere imza atan Donald Trump'ın sağ kolu emekli Korg. Mike Flynn, Türkiye'ye yönelik ılımlı mesajlar verdi. 'ın zafer konuşmasında kürsüden adını anarak teşekkür ettiği, 2012-2014'te ABD Savunma Bakanlığı İstihbarat Ajansı'nın direktörlüğünü yürüten, Flynn, "ABD ve Türkiye arasındaki öncelikli çekişme nedeni, çokça dolaşan bir videoda da görüldüğü gibi eski Başkan (Bill) Clinton'ın 'dostu' olarak andığı, Pensilvanya'da oturan karanlık İslami molla Fetullah ... Gülen'in küresel ağı, terör ağının tehlikeli uyuyan hücre tanımına uygun işaretler içeriyor. Türkiye'nin bakış açısına göre de Washington, Türkiye'nin Usame Bin Ladin'ine yataklık ediyor. 11 Eylül sonrası Usame Bin Ladin'in Türkiye'de güzel bir villada yaşadığını duysak ne yapardık? Ona güvenli bir sığınak sağlamamalıyız. Bu krizde, gerçek dostlarımızın kimler olduğunu hatırlamak bizim için zorunlu" dedi.

KAÇMAYA HAZIRLANIYOR
Flynn'ın Gülen'i edebileceklerini ima etmesi, Ankara'da memnuniyet yarattı. Ama bu durum, FETÖ lideri Gülen'in uykularını kaçırdı. Şimdiden ABD'yi terk etmek için hazırlıklara başladı. İşte o komutanın, kabinede hangi görevi alacağına yönelik tahminler yapıldı. Kabine konusunda çok fazla işaret vermeyen Trump'ın, Flynn'ı hangi göreve getireceği netleşmeye başladı. Politico gazetesi "Trump kabinesini" açıkladı. Buna göre Flynn'ın eski bir asker olduğu için Savunma Bakanı olacağını yazdı. Ancak Flynn'ın kongrede onaylanmasının gerektiği hatırlatıldı. Gülen'in iade sürecinde kilit rol oynayacak Adalet Bakanlığı'na ise New York'un eski belediye başkanı Rudy Giuliani'nin getirilebileceği belirtildi.
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YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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ihsan ihsan

nereye kaçarsa kaçsın esas allahdan kaçabilecekmi bu kadar milyonla insanı mağdur etti bunun hesabını nasıl verecek

Aynı Görüşte misiniz?
evet3
hayır0
cevapla 11.11.2016 08:20
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