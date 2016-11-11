İşte bizim Mike

Beyaz Saray'ın yeni patronu Trump’ın zafer konuşmasında kürsüden teşekkür ettiği sağ kolu Mike Flynn, Gülen’i iade edebileceklerinin işaretini verdi. İşte o emekli generalin, Savunma Bakanı olacağı öğrenildi
Anketleri ve beklentileri ter düz edip ABD'de tarihi bir zafere imza atan Donald Trump'ınsağ kolu emekli Korg. Mike Flynn, Türkiye'ye yönelik ılımlı mesajlar verdi. Trump'ın zafer konuşmasında kürsüden adını anarak teşekkür ettiği, 2012-2014'te ABD Savunma Bakanlığı İstihbarat Ajansı'nın direktörlüğünü yürüten, Flynn, "ABD ve Türkiye arasındaki öncelikli çekişme nedeni, çokça dolaşan bir videoda da görüldüğü gibi eski Başkan (Bill) Clinton'ın 'dostu' olarak andığı, Pensilvanya'da oturan karanlık İslami molla Fetullah Gülen... Gülen'in küresel ağı, terör ağının tehlikeli uyuyan hücre tanımına uygun işaretler içeriyor. Türkiye'nin bakış açısına göre de Washington, Türkiye'nin Usame Bin Ladin'ine yataklık ediyor. 11 Eylül sonrası Usame Bin Ladin'in Türkiye'de güzel bir villada yaşadığını duysak ne yapardık? Ona güvenli bir sığınak sağlamamalıyız. Bu krizde, gerçek dostlarımızın kimler olduğunu hatırlamak bizim için zorunlu" dedi.
KAÇMAYA HAZIRLANIYOR
Flynn'ın Gülen'i iade edebileceklerini ima etmesi, Ankara'da memnuniyet yarattı. Ama bu durum, FETÖ lideriGülen'in uykularını kaçırdı. Şimdiden ABD'yi terk etmek için hazırlıklara başladı. İşte o komutanın, kabinede hangi görevi alacağına yönelik tahminler yapıldı. Kabine konusunda çok fazla işaret vermeyen Trump'ın, Flynn'ıhangi göreve getireceği netleşmeyebaşladı. Politico gazetesi "Trump kabinesini" açıkladı. Buna göre Flynn'ıneski bir asker olduğu için SavunmaBakanı olacağını yazdı. Ancak Flynn'ın kongrede onaylanmasının gerektiği hatırlatıldı. Gülen'in iadesürecinde kilit rol oynayacak AdaletBakanlığı'na ise New York'un eskibelediye başkanı Rudy Giuliani'ningetirilebileceği belirtildi.
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nereye kaçarsa kaçsın esas allahdan kaçabilecekmi bu kadar milyonla insanı mağdur etti bunun hesabını nasıl verecek
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