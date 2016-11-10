Trump'ın başdanışmanından Türkiye'ye destek

Trump'ın kuracağı kabinede Savunma Bakanlığı için ismi geçen Flynn, ABD'de yayın yapan siyasi analiz sitesi The Hill için "Müttefikimiz Türkiye Bir Krizin İçinde ve Desteğimize İhtiyacı Var" başlıklı yazı kaleme aldı.

Yazısında ABD'nin, mevcut başkanı Barack Obama döneminde Türkiye'yi yeterince anlamadığını vurgulayan Flynn, "Türkiye'yi bir öncelik olarak kabul edecek şekilde dış politikamızı yeniden düzenlememiz gerekiyor." ifadesini kullandı.

Flynn, ABD'nin yeni dönem dış politikasında Türkiye'yi öncelemesi gerektiğini belirtti.

"Öncelikle Türkiye'nin, ABD çıkarları açısından hayati bir ülke olduğunu anlamakla işe başlamalıyız." değerlendirmesinde bulunan Flynn, Türkiye'nin Irak ve Suriye'de terör örgütü DEAŞ'la mücadeledeki en güçlü müttefikleri ve aynı zamanda bölgedeki istikrar kaynağı olduğunu ifade etti.

"WASHİNGTON, TÜRKİYE'NİN USAME BİN LADİN'İNE SIĞINAK OLUYOR"

Flynn, dünyada bir kriz olduğunu ve bu dönemde gerçek dostların hatırlanması gerektiğini kaydetti.

ABD'nin, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'e sığınak olmaması gerektiğine de işaret eden Flynn, "Arka bahçemiz Pensilvanya'ya rahatça yerleşmiş olan bu maskeli terör ve istikrarsızlık kaynağı tarafından Washington'ın gözü boyanırken NATO müttefikimiz Türkiye'ye engel olmak mantıksızdır. Türkiye'nin bakış açısıyla Washington, Türkiye'nin Usame bin Ladin'ine sığınak oluyor. 11 Eylül'den sonra Usame bin Ladin'in Türkiye'de güzel bir köyde yaşadığını ve aynı anda da Türk vergi mükelleflerinin vergileriyle fonlanan 160 okulu işlettiğini öğrenseydik ne yapardık?" yorumunu yaptı.

FETÖ'nün ABD'deki sözleşmeli (charter) okullarına da değinen Flynn, "Amerikan vergi mükellefleri, Gülen'in ABD'deki 160 sözleşmeli okulunun finansmanına yardım ediyor. Bu okullarla ilgili yürüyen birçok dava var." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni yönetimin Gülen konusunda Obama döneminden farklı bir yol izleyebileceği olasılığına dikkati çeken Flynn, FETÖ elebaşı Gülen'in kendisini "ılımlı" olarak gösterdiğini ancak asıl yüzünün görünenden farklı olduğunu belirtti.

FLYNN'DEN 15 TEMMUZ DEĞERLENDİRMESİ

Daha önce ABD'de yaşayan Türklerle de bir araya gelen Flynn, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin, "Türk halkı kültürel, ekonomik ve toplumsal bakımdan çok güçlü. Türkiye ekonomik olarak da sağlam. Aksi halde darbe denemesinden sonra istikrarsızlaşırdı." demişti.

ABD ordusunda 33 yıl görev yaptıktan sonra 2012-2014 yıllarında ABD Savunma İstihbarat Kurumu Başkanlığı yapan Flynn, Demokrat Partili olmasına rağmen 8 Kasım'daki seçimlerde Donald Trump'ı destekleme kararı almıştı. Trump'ın sıklıkla Irak savaşına karşı çıktığını dile getirmesi, Flynn'in, Cumhuriyetçi adayın Ortadoğu politikasında söz sahibi olduğunun işareti olarak kabul ediliyor.