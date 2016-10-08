İslam düşmanı Trump tam bir sapık çıktı!

ABD'de Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donald Trump'ın kadınlar hakkında müstehcen ve kaba ifadelerini içeren bir video ortaya çıktı.

ABD'deki başkanlık seçimine bir ay kala milyarder iş adamı Donald Trump'ın 2005 yılında "Access Hollywood" adlı televizyon programı sunucusu Billy Bush ile bir otobüste yaptığı sohbete ilişkin video Amerikan medyasında yayınlandı.

Videoda Trump ve sunucu Bush, bir otobüsün içindeler ve yaka mikrofonunun açık olduğunun farkında olmadan sohbet ediyor. Bu sırada otobüsün dışında bulunan kamera, ikilinin konuşmasını kayıt altına alıyor.

Sohbet sırasında Trump'ın evli bir kadınla ilişkisini anlattığı, kadınlar hakkında cinsel içerikli, kaba saba ve müstehcen ifadeler kullandığı duyuluyor.

Videonun ilk olarak Washington Post gazetesinin internet sitesinde yayınlanmasının ardından Donald Trump bir açıklama yaparak özür diledi.

Trump, seçim kampanyasının sitesinde yer alan açıklamasında, "Bu, soyunma odalarında yapılanlar gibi bir sohbet ve uzun yıllar öncesine ait bir konuşmaydı. Bill Clinton, golf sahasında benimkilerden çok daha beter sözler söylemişti. Eğer gücenen olduysa özür dilerim." ifadesini kullandı.

