Sivasspor finalde!

Turkuvaz Medya'nın futbolseverlerle buluşturduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda finalin adı belli oldu. Sivasspor, 2-1'in rövanşında Alanyaspor'la 1-1 berabere kalarak tarihinde ilk kez finale yükseldi. İlk yarıda Sivas'ta Kayode, Alanya'da ise Eduardo, Candeias, Juanfran, çerçeveyi bulamadı ve devre golsüz bitti.

KAPTAN DÜMENDE

İkinci yarıda final için bastıran Akdeniz ekibi, 78'de Diedhiou'nun kafa vuruşuyla öne geçti. Maç uzatmalara kalacak derken sahneye kaptan Hakan çıktı. 88'de Gradel'in kornerinde Kayode'nin indirdiği top defanstan sekti ve Hakan'ın önünde kaldı. Kaptan da finali getiren golü attı.

ÇOK GÜZEL BİR FİNAL OLACAK

Sivasspor hocası Rıza Çalımbay, final sevinci yaşattıkları için çok mutlu olduklarını söyledi. Çalımbay, "Geçmişte Kayseri ile sıkıntılar yaşansa da çok güzel bir final oynayacağız. İstanbul'da çok Sivaslı var. Finalde dolduracaklarını düşünüyorum. Görünen o ki Kayseri'den fazla taraftarımız olacak" diye konuştu.

STAT KAPALI GİŞE

Sivasspor taraftarları, tarihi yarı finale büyük bir ilgi gösterdi. 27 bin 532 seyirci kapasiteli Bahçeşehir Koleji Sivas Yeni 4 Eylül Stadı, bu sezon ilk kez kapalı gişe oldu.

"DURMA! SALDIR"

Sivas taraftarının yaptığı koreografi büyük alkış toplarken, koreografiyi izleyenler o anları cep telefonları ile kaydetti. Türkiye Kupası'nın yer aldığı koreografide "Durma! Saldır" yazısı belirdi.