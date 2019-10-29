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Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçları (Dönüşümlü yayın)

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 4. tur maçında Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden 1074 Çankırıspor ile Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor, TFF 2. Lig ekibi Niğde Anadolu FK ile Süper Lig ekibi karşı karşıya geliyor.

Giriş: 29.10.2019 12:58 Güncelleme: 29.10.2019 13:44

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında 1074 Çankırıspor ile Çaykur Rizespor, Niğde Anadolu FK ile Antalyaspor karşılaşıyor

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İşte 1074 Çankırıspor - Çaykur Rizespor karşılaşmasının 11'leri

1074 ÇANKIRISPOR

Cihan Bal, Anıl Sarıoğlu, Burak Kurttekin, Serkan Küçük, Abdurrahman Veli Akça, Burak Gençbay, Oğuzhan Öztürk, Oğuzcan Coşkun, Umut Şahin, Batınay Ak, Hakkı Tosun

ÇAYKUR RİZESPOR

Tarık Çetin, Yusuf Acer, Dimitris Chatziisaias, Burak Albayrak, Orhan Ovacıklı, Atakan Akkaynak, Barış Alıcı, Oğuz Kağan Güçtekin, Yan Sasse, Marko Scepovic, Nill de Pauw

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