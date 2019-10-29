Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçları (Dönüşümlü yayın)

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında 1074 Çankırıspor ile Çaykur Rizespor, Niğde Anadolu FK ile Antalyaspor karşılaşıyor
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İşte 1074 Çankırıspor - Çaykur Rizespor karşılaşmasının 11'leri
1074 ÇANKIRISPOR
Cihan Bal, Anıl Sarıoğlu, Burak Kurttekin, Serkan Küçük, Abdurrahman Veli Akça, Burak Gençbay, Oğuzhan Öztürk, Oğuzcan Coşkun, Umut Şahin, Batınay Ak, Hakkı Tosun
ÇAYKUR RİZESPOR
Tarık Çetin, Yusuf Acer, Dimitris Chatziisaias, Burak Albayrak, Orhan Ovacıklı, Atakan Akkaynak, Barış Alıcı, Oğuz Kağan Güçtekin, Yan Sasse, Marko Scepovic, Nill de Pauw
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