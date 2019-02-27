Y. Malatyaspor Göztepe'yi kupanın dışına itti

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanşında turu geçen taraf seri penaltılar sonucunda Evkur Yeni Malatyaspor oldu: 4-5. İlk maçı evinde 1-0 kazanan Yeni Malatyaspor, Bornova Stadı'nda 73'üncü dakikada Jerome'un golüyle 90 dakikayı aynı skorla mağlup tamamladı. Karşılaşma uzatmaya giderken sonuç değişmedi ve seri penaltı atışlarına geçildi. Yeni Malatyaspor'da Guilherme, Aleksic, Pereira, Buğra ve Ahmed penaltıları gole çevirdi. Göztepe'de ise Borges, Serdar ve Ngando penaltıdan topu filelere gönderirken, Titi penaltıyı kaçırdı. Bu sonuçla adını yarı finale yazdıran Yeni Malatyaspor, Galatasaray'ın rakibi oldu.

MAÇIN GOLLERİ

MAÇTAN NOTLAR

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanşında oynanacak Göztepe - Evkur Yeni Malatyaspor müsakası öncesinde deplasman ekibinin formasını giyen Murat Akça sakatlık geçirdi.

Akça, ısınma hareketleri sırasında ters bir hareket sonucunda bir anda yere düşerken, takım arkadaşları ve takımın sağlık heyeti panik içerisinde 28 yaşındaki stoperin yanına geldi. Murat Akça saha içindeki ilk müdahalenin ardından sedyeyle saha kenarına getilirken, sonrasında ambulansla hastaneye kaldırıldı. Evkur Yeni Malatyaspor'un kulüp doktoru, Akça'nın bilek dönmesine bağlı bir sakatlığı olduğunu ancak çatlak şüphesiyle de hastaneye kaldırıldığını belirtti.

Öte yandan Evkur Yeni Malatyaspor'un ilk 11'inde yer alan Murat Akça'nın yerine Ahmed Ildız müsabakaya ilk 11'de başlayacak.

MAÇIN ARDINDAN

Ziraat Türkiye Kupası'na çeyrek finalde veda eden Göztepe'nin teknik direktörü Tamer Tuna, "Müsabakadan kaybederek değil, çok şey kazanmış bir takım olarak ayrıldık." dedi.

Tuna, Evkur Yeni Malatyaspor'un Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanşında normal süresi ve uzatma bölümü 1-0 Göztepe'nin üstünlüğüyle tamamlanan maçta penaltı atışlarında rakibine 5-3 üstünlük kurarak yarı finale yükseldiği karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Takımının gösterdiği oyundan dolayı heyecan duyduğunu ve bundan mutlu olduğunu belirten Tuna, gösterdikleri performansla iyi oyunun sinyallerini verdiklerini ancak daha iyi olmaları gerektiğini bildiklerini aktararak, "Bunları daha iyileştirme adına çok iyi örnek oldu bu maç, umarım daha iyisi olacak." diye konuştu.

Tuna, rakiplerinin savunma ağırlıklı bir oyunla müsabakaya başladığını belirterek, "İlk yarıda istediğimiz pozisyonları üretemedik. İkinci yarıda sorunları çözüp, çok arayış içine girdik. Maçı kazanabilecek hatta uzatma bölümünde turu getirecek pozisyonları bulduk. Bu maçtan nasıl ayrıldınız derseniz, müsabakadan kaybederek değil, çok şey kazanmış bir takım olarak ayrıldık." ifadelerini kullandı.

Göztepe'de teknik direktör Kemal Özdeş'le yolların ayrılmasının ardından tekrar göreve gelen Tamer Tuna, en son 19 Mayıs 2018'de Bornova Stadı'nda oynanan Galatasaray maçında Göztepe'nin başında görev yapmıştı.

Normal sürede 3 değişiklik hakkını kullanan Göztepe'de uzatma bölümünde Deniz Kadah'ın yerine Halil Akbunar oyuna dahil oldu.

EROL BULUT: "VAR'LA İLGİLİ FAZLA BİR ŞEY SÖYLEMEK İSTEMİYORUM"

Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Göztepe karşısında müsabakaya 1-0'lık avantajla çıktıklarını ve bunu korumaya çalıştıklarını söyledi.

Göztepe'nin kendi evinde çok iyi futbol oynadığını ve baskılı oynamaya çalıştığını kaydeden Bulut, şöyle konuştu:

"1-0 kazanarak müsabakayı uzatmalara götürdüler ama biz istediğimiz sonucu penaltılarda aldık, tur atladık. Bunu başardığımızdan dolayı futbolcularımıza teşekkür ediyorum. Gelen taraftarlarımıza ve ekran başındakilere teşekkür ediyorum. Zor bir maç oldu ama VAR'la ilgili fazla bir şey söylemek istemiyorum. VAR başındakilerin izlediklerinde neler gördüklerini sormak istiyorum. Kırmızı kart pozisyonu var, Titi, Barış'ın ayağına bastı. Guilherme rakibine dokunmuyor, faul veriyor ve gol yiyoruz. Bu sistem nasıl işliyor, onu sormak istiyorum."

Bulut, her şeyin daha iyi değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, "Türk futbolunu daha iyi yerlere getirmeye çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

MAÇTAN DAKİKALAR



16'ncı dakikada Göztepe hızlı çıktı. Deniz'in ara pasıyla ceza sahasına sokulan Ghilas'ın şutunda top kaleci Ertaç'ta kaldı.



35'inci dakikada Eren'in pasında Göztepe ceza sahası içinde topla buluşan Aleksic'in sert vuruşunda Beto topu kornere tokatladı.



42'nci dakikada serbest vuruşta topun başına geçen Berkan, müsait durumdaki Deniz'e kesti, Deniz'in kafasında top üstten auta gitti.



51'inci dakikada Berkan'ın sol çizgiden ön direğe kestiği topa Ghilas dokundu, meşin yuvarlak direkten geri geldi.



57'nci dakikada Eren Tozlu, penaltı noktasındaki Aleksic'e çıkardı. Bekletmeden vuran Aleksic, müsait pozisyonda topu auta yolladı.



73'üncü dakikada Göztepe golü buldu. Berkan'ın kullandığı serbest vuruşta savunmanın arasından topa iyi yükselen Jerome kafayla ağları havalandırdı: 1-0. Karşılaşmanın normal süresi Göztepe lehine 1-0 sonuçlandı, maç uzadı.



96'ncı dakikada Castro'nun ceza sahası dışından çektiği şutta top üstten auta çıktı.



105'inci dakikada hızlı gelişen Göztepe atağında sağ çaprazdan ceza alanına giren Serdar'ın plase vuruşunda top az farkla yandan oyun alanını terk etti.



114'üncü dakikada Halil'in pasında Ngando sol çaprazda kaleci ile karşı karşıya pozisyonda vurdu, top yandan oyun alanını terk etti. Uzatma dakikalarında da sonuç değişmedi.



Yeni Malatyaspor seri penaltılar sonucunda Göz-Göz'ü İzmir'de eleyip yarı final biletini aldı.

STAT: Bornova

HAKEMLER: Serkan Çınar xx, Kemal Yılmaz xx, Deniz Caner Özaral xx

GÖZTEPE: Beto xx, Tayfur xx, Titi xx, Kadu xx, Berkan xx, Alpaslan xx, Castro xx, Yasin xx, Serdar xx, Deniz xx, Ghilas xx

YEDEKLER: Göktuğ, Borges, Halil, Gouffran, Ngando, Gassama, Grillo, Yalçın, Jerome, Erol Hakan

TEKNİK DİREKTÖR: Tamer Tuna

EVKUR YENİ MALATYASPOR: Ertaç xx, Chebake xx, Sincere xx, Mustafa xx, Bülent xx, Murat Yıldırım xx, Guilherme xx, Ahmed xx, Aleksic xx, , Barış xx, Eren xx

YEDEKLER: Farnolle, Seref, Ömer, Pereira, Murat, İsmail, Buğra, Dia, Hüseyin, Berkan

TEKNİK DİREKTÖR: Erol Bulut

SARI KARTLAR: Tayfur (Göztepe), Ahmed (Evkur Yeni Malatyaspor)