Akhisarspor Ziraat Türkiye Kupası’nda Kasımpaşa’yı rahat geçti! | ÖZET | GOLLER

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmaları Akhisarspor – Kasımpaşa maçıyla sona erdi. Akhisarspor'un sahasında Kasımpaşa'yı ağırladığı maçta, Akigolar sahadan 3-1'lik skorla galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla önümüzdeki hafta oynanacak rövanş öncesi büyük bir avantaj yakalayan Akhisarspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale göz kırptı. Akhisar'a galibiyeti getiren golleri 41 ve 51. dakikada Sokol Cikalleshi, 73. Dakikada ise penaltından Josue kaydederken, Kasımpaşa'nın tek golü ise uzatma dakikalarında Haris Hajradinovic'den geldi.

Akhisarspor, geçen sezon Türkiye Kupası'nı kazanarak UEFA Avrupa Ligi'ne katılma başarısı göstermişti.





MAÇTAN DAKİKALAR

15. dakikada Akhisarspor gole yaklaştı. Sağ taraftan kullanılan köşe atışında Josue'nin ortasına iyi yükselen Sissoko'nun kafa vuruşunda, Veigneau meşin yuvarlağı çizgi üzerinden çıkardı. Pozisyonun devamında savunma oyuncuları topu uzaklaştırdı. Akhisarsporlu oyuncular, topun çizgiyi geçtiğini öne sürerek, maçın hakemi Serkan Tokat'a itiraz etti.

19. dakikada ev sahibi ekibin sağ kanattan gelişen atağında, Miguel Lopes'in ortasında Caner Osmanpaşa, meşin yuvarlağı Sissoko'ya indirdi. Sissoko'nun bekletmeden yaptığı vuruşta kaleci Ramazan Köse, topu kornere tokatladı.

31. dakikada Kasımpaşa etkili geldi. Pavelka'nın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Tarkan Serbest'in vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Fatih Öztürk'te kaldı.

41. dakikada Akhisarspor öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Barbosa'nın ortasında ön direkte Cikalleshi topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0



50'nci dakikada Koita'nın kafayla indirdiği topa Tarkan gelişine sert vurdu. Meşin yuvarlak üstten oyun alanını terk etti.

51'inci dakikada Akhisarspor 2'nci golünü attı. Kasımpaşa defansına yapılan baskı sonucunda Aykut topu Cikalleshi'ye aktardı. Kaleci Ramazan ile karşı karşıya kalan Arnavut futbolcu aşırtma bir vuruşla fileleri sarstı: 2-0.

54'üncü dakikada Trezeguet'nin kullandığı frikikte top yan direkten döndü.

72'nci dakikada Akhisarspor lehine penaltı kararı çıktı. Veigneau'nun Regattin'i düşürmesiyle hakem Serkan Tokat beyaz noktayı gösterdi.

73'üncü dakikada Josue'nin penaltı golüyle skoru 3-0 yaptı.

79'uncu dakikada Kasımpaşa tehlikeli geldi. Veigneau'nun ortasında kaleci Fatih topu elinden kaçırdı. Pozisyonu takip eden Trezeguet'in vuruşunda Musa çarpan top direkten kornere çıktı.

90+3'üncü dakikada ceza sahası dışından kaleyi yoklayan Hajradinovic kaleci Fatih'i mağlup etti: 3-1.



STAT: Spor Toto Akhisar

HAKEMLER: Serkan Tokat, Mustafa Sönmez, Mustafa Savranlar

AKHİSARSPOR: Fatih Öztürk, Zeki Yavru, Miguel Lopes, Caner Osmanpaşa, Musa Nizam, Aykut Çeviker, Sissoko, Regattin, Josue, Barbosa, Cikalleshi

KASIMPAŞA: Ramazan Köse, Popov, Veysel Sarı, Ben Youssef, Veigneau, Sadiku, Pavelka, Tarkan Serbest, Trezeguet, Koita, Perica

GOL: Dk. 41 Cikalleshi (Akhisarspor)

SARI KART: Dk. 37 Musa Nizam (Akhisarspor)