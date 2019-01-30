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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli oldu

Türkiye’nin kupası Ziraat Türkiye Kupası’nda kura heyecanı A Spor’da yaşandı. Çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli oldu. Çeyrek finalde Galatasaray, Hatayspor ile eşleşirken Trabzonspor, Ümraniyespor ile karşılaşacak.

Giriş: 30 Ocak 2019 Çarşamba 03:00 Güncelleme: 30 Ocak 2019 Çarşamba 18:35

Turkuvaz Medya'nın yayınladığı Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turunun ardından yoluna devam eden takımların rotası bugün belli oldu. 'Türkiye'nin Kupası'nda çeyrek final ve yarı final heyecanı A Spor'dan naklen ekranlara geldi. Merakla beklenen eşleşmeler Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı. Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleşecek kura çekimine, Son 16 Turu maçları sonucunda tur atlayan Akhisarspor, Yeni Malatyaspor, Göztepe, Hatayspor, Kasımpaşa, Trabzonspor ve Ümraniyespor ile birlikte Galatasaray katıldı.

İLK MAÇLAR 5-6-7 ŞUBAT'TA
Çeyrek final ilk maçları 5-6-7 Şubat tarihlerinde oynanacak. Rövanş maçlar ise 26-27-28 Şubat tarihlerinde oynanacak. Yarı final ilk müsabakaları 2-3 veya 4 Nisan tarihlerinde 23-24 veya 25 Nisan tarihlerinde oynanacak.

İŞTE ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

Trabzonspor - Ümraniyespor

Akhisarspor - Kasımpaşa

Galatasaray - Hatayspor

Evkur Yeni Malatyaspor - Göztepe

YARI FİNAL EŞLEŞMESİ ŞÖYLE

Trabzonspor - Ümraniyespor V Akhisarspor - Kasımpaşa

Galatasaray - Hatayspor V Evkur Yeni Malatyaspor - Göztepe

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