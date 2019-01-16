Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası'nda Balıkesirspor'u devirdi!

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Trabzonspor ile Balıkesirspor karşılaştı. Mücadele, bordo mavili ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle noktalandı. Trabzonspor'un golleri 45+1'de Ekuban ve 63. dakikada Rodallega'dan gelirken, Balıkesirspor'un tek golü ise 48. dakikada Nizamettin Çalışkan'ın ayağından geldi.

ÜNAL KARAMAN: "UMARIM KUPADA YOLUMUZA DEVAM EDERİZ"

Kupada yollarına devam etmek istediklerini söyleyen Karaman, "Ne olursa olsun kazanmak güzel. Tabi ki en azından ikinci yarı lig ve kupa düşünülecek olursa daha güzel bir sonuçla kazanmayı arzu ederdik. Sonuçta çok yetenekli oyunculardan kurulu Balıkesirspor takımı, zorladılar ama sonuç almak güzel. Umuyorum bu avantajımızı orda da sürdürür alınması gereken sonucu alır, kupada yolumuza devam ederiz." dedi.



Karaman, tur şanslarıyla ilgili bir soru üzerin ise, "Biz her müsabakaya kazanma odaklı hazırlandığımız için oradaki maç fark etmeyecek. İki farklı kazansak da aynı ciddiyet, disiplinle gidecektik. 2-1 zor bir skor ama umuyorum oradan da kazanarak döneceğiz" ifadesini kullandı.



GİRAY BULAK: "İŞİMİZ KOLAY DEĞİL"

Balıkesirspor Baltok teknik direktörü Giray Bulak ise yaptığı açıklamada şunları söyledi:



"Öncelikle Trabzonspor'u kazandığından dolayı tebrik ediyorum. Kendi oyuncularımı da yürekli, cesur oyunlarından, geri durmadan ve rakibe çok hamle sahası bırakmadan oyunlarından dolayı tebrik ediyorum. İyi taraftar ve saha yakaladığımızda coşkulu oynayan bir takımız. İyi pas yapabilen, oyunu iyi daraltabilen, geçişleri iyi yapabilen bir takımız. Bugünkü oyun bana göre çok gol pozisyonlu olmasa da zevkli geçti. Çok sorunlar yaşayan bir takımız. Devre arası kampında dalgalanmalar yaşadık. 2-3 oyuncumuz ayrıldı. Coşkulu çalışan bir ortam yakalayamadık. Şehrin artık kenetlenmesi lazım. Bu çocukların sorunlarını çözmemiz lazım."



"TRABZONSPOR'UN TRANSFER YASAĞINI OLUMSUZ GÖRMEMEK LAZIM"

Trabzonspor ile ilgili de konuşan Bulak, "Trabzonspor her yokluktan bir varlık çıkarır. Geçmişte nasıl başkaldırışı kendi çocuklarıyla birlikte yaptıysa, bugün de aynı şeyi yapma fırsatı yakaladı. Transfer yasağını olumsuz ortam gibi görmemek lazım. Yine transfer olsaydı para harcayan bir takım olurdu, ama bu oyuncuları görmezden gelmiş olacaktı. 13 yıl Trabzonspor'da altta üstte çalıştım. Çok oyuncular yetiştirdik. Bu da Trabzonspor için bir fırsat. Ünal hocayı tebrik ediyorum. Bu oyunculara fırsat veriyor. Oyuna koyduğu oyuncular da çok yetenekli. Şimdi insanlar bir Abdülkadir ile Yusuf'u görüyor ama gelecekte daha başka oyuncular da görecektir. Daha çok gizli kahramanlar, gizli görünmeyen oyuncular var. Oyuncuların aidiyet duygularının yüksek olması seyircileri de tribünlere çekiyor. Onun için yapanlara, gayret edenlere teşekkür ediyorum. Hem kendi oyuncularımı hem de Trabzonspor'un oyuncularını tebrik ediyorum ve başarılar diliyorum" dedi.



"ÇOK ZOR MAÇ OLACAK"

Bulak, kupada tur şanslarına ilişkin olarak ise, "1-1 kalsaydık 0-0'a da tur atlayan takım olurduk. Şimdi gol atmamız gerekiyor. Galip gelen takımlar her zaman avantajlıdır. Bugün Trabzonspor ideale yakın kadrosuyla oynadı. Deplasmanda da bu kadroyla mı oynar bilmiyorum. Çok zor bir maç olacak. Evimizde 1-0 kazanırsak turu geçeriz ama Trabzonspor ile oynuyorsunuz. Dolayısıyla işimiz kolay değil" diyerek açıklamalarını tamamladı.

MAÇTAN DAKİKALAR

12. dakikada Pereira'nın sağ taraftan ortasında ceza sahası içindeki Rodallega'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Atilla'dan döndü. Dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

32. dakikada Ekuban'ın pasında rakiplerinde sıyrılarak ceza sahası içine giren Rodallega'nın kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda top Atilla'nın parmaklarının ucuna çarparak kornere çıktı.

45+1 dakikada Abdulkadir Ömür, meşin yuvarlağı Ekuban'ın önüne bıraktı. Topla birlikte ceza sahasına giren Ekuban, kalecinin sağından topu ağlarla buluşturdu. 1-0



48. dakikada savunmadan seken topa ceza sahası yayı üzerinde gelişine vuran Nizamettin Çalışkan'ın şutunda üst direğe çarpan meşin yuvarlak filelere gitti. 1-1



63. dakikada Pereira'nın sağ taraftan ortasında kale sahasına yakın yerden Rodallega'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1



73. dakikada sol taraftan gelişen Trabzonspor atağında Novak'ın pasında topla buluşan Yusuf Yazıcı sol çaprazdan ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak kaleci Atilla'dan döndü.



STAT: Medical Park



HAKEMLER: Özgür Yankaya xx, Erdinç Sezertam xx, Candaş Erbil xx



TRABZONSPOR: Uğurcan Çakır xx, Pereira xx, Hüseyin Türkmen xx, Zargo Toure xx, Novak x, Kamil Ahmet Çörekçi xx, Batuhan Artaslan x (Abdulkadir Parmak dk. 56 x), Yusuf Yazıcı xx, Abdulkadir Ömür xx (Ibanez dk. 78 x), Ekuban xxx (Berkay Sefa Kara dk. 85 ?), Rodallega xxx



YEDEKLER: Arda Akbulut, Murat Cem Akpınar, Behlül Aydın, Oğuzhan Açil, Ali Osman Karnapoğlu, Kerem Baykuş, Ebrar Cumhur



TEKNİK DİREKTÖR: Ünal Karaman



BALIKESİR BALTOKSPOR: Atilla Özmen xx, Cüneyt Köz xx, Uğur (Okan dk. 67 x), Glumac xx, Bülent Cevahir xx, Nizamettin xx, Mehmet Boztepe x (Sedat dk. 76 x), Kethevoama x (Ali Doğan dk. 46 x), Cumali x, Mahatma Otoo x, Beleck x



YEDEKLER: Vukovic, Furkan Çil, Rahmi Anıl Başaran, Doğa İşeri



TEKNİK DİREKTÖR: Giray Bulak



GOLLER: Ekuban (dk. 45+1), Rodallega (dk. 63) (Trabzonspor), Nizamettin Çalışkan (dk. 48) (Balıkesir Baltokspor)



SARI KART: Kamil Ahmet Çörekçi (Trabzonspor)