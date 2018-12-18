Başakşehir rahat turladı I Medipol Başakşehir 2-0 Adana Demirspor (MAÇ ÖZETİ)

Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Tur 2'nci maçında Medipol Başakşehir, ilk maçta deplasmanda 1-1 berabere kaldığı Adana Demirspor'u evinde 2-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

MAÇIN GOLLERİ

MAÇTAN DAKİKALAR

1'inci dakikada sağ kanatta topla buluşan Kerim Frei'ın pasında ceza sahası içi altıpas önünde topla buluşan Bajic'in dönerek vuruşunda top az farkla sağ kale direğinin dibinden auta çıktı.

6'ncı dakikada sol taraftan Jojic'in kullandığı köşe vuruşunda Gökhan İnler topu uzak kale direğine doğru aşırttı. Arka direkte bulunan Epureanu'nun kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0

33'üncü dakikada Jojic'in pasında ceza sahası dışında topla buluşan Kerim Frei'ın sert şutunda defansa da çarpan top kalecinin üzerinden ağlarla buluştu. 2-0

52'nci dakikada sol kanattan Jojic'in arka direğe doğru yaptığı ortada ceza sahası içinde topla buluşan Kerim Frei'in, altı pas içinden gelişine vuruşunda topu kaleci Çağlar uzaklaştırdı.

Karşılaşma ev sahibi Medipol Başakşehir'in 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

STAT: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim

HAKEMLER: Mustafa Öğretmenoğlu, Mustafa Sönmez, Murat Ergin Gözütok

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan, Uğur, Epureanu, Attamah, Karim Hafez, Gökhan İnler (Dk. 76 Emre), Jojic, Soner, Arda (Dk. 62 Junior Caiçara), Kerim Frei, Bajic (Dk.62 Adebayor)

ADANA DEMİRSPOR: Çağlar, Hakan, Orhan, Tayyib Talha, Batuhan, Erdal, Galip (Dk. 59 Erkam Develi), Emre (Dk. 46 Traore), Berk, Orkan, Mehmet Kaan (Dk. 70 Yiğit)

GOLLER: Dk. 6 Epureanu, Dk. 33 Kerim Frei (Medipol Başakşehir)

SARI KARTLAR: Epureanu (Medipol Başakşehir), Tayyib Talha, Hakan (Adana Demirspor)

YILMAZ VURAL'DAN MAÇ SONU AÇIKLAMALARI

Yılmaz Vural, "Karşımızda Türkiye'nin en iyi top oynayan, en iyi takımı, en iyi hocası var. Onlarla kafa kafaya oynamak önemliydi" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası 5'inci tur karşılaşmasında Medipol Başakşehir sahasında Adana Demirspor'u 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Adana Demirspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Yılmaz Vural, "Bizim geçen hafta oynanan lig maçındaki kadrodan 6 oyuncu oynadı. Sonrasında soktuğum oyuncular şans bulamamış oyunculardı ve onları gözleme şansı bulduk. Karşımızda Türkiye'nin en iyi top oynayan, en iyi takımı, en iyi hocası var. Onlarla kafa kafaya oynamak önemliydi. 1 ve 6'ncı dakika dışında pozisyon vermedik. Böyle önemli oyunculara karşı pozisyon vermeden oynadık ama pozisyon bulmada da zorluk yaşadık. Girdiğimiz pozisyonları değerlendiremedik. Tüm çabamıza rağmen sonucu değiştiremedik. İkinci devre bir bölümden sonra tamamıyla önde oynamaya çalıştık. Ama orada kalabalık olmamıza rağmen, gol atacak pozisyon üretemedik ve 2-0 kaybetmiş olduk. Oyuncularımı kutluyorum. Değerli taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Bu havada stadı doldurmaları insanı mutlu ediyor. Kaybettiğimiz halde takımı çağırmaları; demek ki oynanan oyundan mutlu oldular. Güzel bir futbol akşamı oldu. Kimse sıkılmamıştır" ifadelerini kullandı.

"AÇIK ARA GİDİYORLAR, ONLARA BAŞARILAR DİLİYORUM"

Medipol Başakşehir'i tebrik eden deneyimli teknik adam, "Umarım başarı olurlar bu sene Abdullah Avcı. Büyük takımlarımızın durumu ortada. Başakşehir açık ara gidiyor, onlara başarılar diliyorum" diye konuştu.

Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Tur 2'nci maçında, ilk maçta 1-1 berabere kaldığı Adana Demirspor'u 2-0'la geçerek adını son 16 turuna yazdırmayı başardı.

ABDULLAH AVCI'NIN MAÇ SONU AÇIKLAMALARI

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "Kupa, bizim bu sene iki hedefimizden bir tanesi. Karşımızda ligin en deneyimli hocası ve aynı zaman da futbol kültürü olan bir takım vardı. Değerli olan şey, iki takımın da futbol oynamaya çalışmasıydı" dedi.

Avcı karşılaşma sonrası basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Kupa bizim bu sene iki hedefimizden bir tanesi" diyerek, "Daha önce kısa kulüp tarihimizde iki kupa finali oynayıp, penaltılarla kaybetmiştik. Eş değer 23 oyuncuya sahibiz ve Arda için de iyi oldu, sakatlığından sonra 60 dakika süre aldı. Karşımızda ligin en deneyimli hocası ve aynı zaman da futbol kültürü olan bir takım vardı. Değerli olan şey, iki takımın da futbol oynamaya çalışmasıydı. 1-1'lik ilk maçtan bir avantajımız vardı. Sakatlık yaşamadan bu turu geçtik, Alanya ile ligin son deplasman maçını oynayacağız. Yarın sabah tüm takımla beraber Alanya maçına hazırlanacağız. İlk yarıyı lider bitirmeyi garantilemiştik ama daha değerli olması için bu maç önemli" diye konuştu.

Yılmaz Vural'ın Süper Lig'de Medipol Başakşehir'in şampiyon olmasını istediği yönündeki sözlerinin sorulması üzerine ise deneyimli çalıştırıcı, "Duyguları için teşekkür ediyorum, bil mukabele diyorum" açıklamasında bulundu.