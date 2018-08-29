 Yeni Amasyaspor turu evinde geçti - Türkiye Kupası - 29 Ağustos 2018 Çarşamba

Yeni Amasyaspor turu evinde geçti

Ziraat Türkiye Kupası Birinci Tur maçında Yeni Amasyaspor sahasında Kırıkkale Büyük Anadoluspor'u 3-1 mağlup ederek tur atlayan taraf oldu.

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Türkiye Kupası 29 Ağustos 2018, Çarşamba

Güncelleme: 29 Ağustos 2018, Çarşamba 14:33

Amasya 12 Haziran Stadı'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekibe turu getiren golleri 43. dakikada Gideon Adinoy Sani, 85. dakikada Hakan Doğan ve 90+6. dakikada Aslan Gök kaydetti.

Konuk ekip Kırıkkale Büyük Anadoluspor'un tek golüyse 89. dakikada Siboniso Lungelo Mtshali'den geldi.

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