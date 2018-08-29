Yeni Amasyaspor turu evinde geçti
Ziraat Türkiye Kupası Birinci Tur maçında Yeni Amasyaspor sahasında Kırıkkale Büyük Anadoluspor'u 3-1 mağlup ederek tur atlayan taraf oldu.
Türkiye Kupası 29 Ağustos 2018, Çarşamba
Güncelleme: 29 Ağustos 2018, Çarşamba 14:33
Amasya 12 Haziran Stadı'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekibe turu getiren golleri 43. dakikada Gideon Adinoy Sani, 85. dakikada Hakan Doğan ve 90+6. dakikada Aslan Gök kaydetti.
Konuk ekip Kırıkkale Büyük Anadoluspor'un tek golüyse 89. dakikada Siboniso Lungelo Mtshali'den geldi.
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