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  • Son Güncelleme: 18.12.2018 20:29

Galatasaray - Keçiörengücü | CANLI

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında Galatasaray evinde Keçiörengücü'nü ağırlıyor. Mücadelenin canlı anlatımı takvim.com.tr'de...

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Galatasaray - Keçiörengücü | CANLI

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında yarın TFF 2. Lig ekiplerinden Keçiörengücü'nü ağırlıyor.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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