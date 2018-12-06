Yeni Malatyaspor evinde zorlanmadı

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Evkur Yeni Malatyaspor evinde Etimesgut Belediyespor'u 2-0 mağlup etti ve son 16 turu yolunda önemli bir avantajın sahibi oldu. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren goller 60. dakikada Khalid Boutaib ve 82. dakikada Eren Tozlu'dan geldi.
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60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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