Bugünkü
Takvim
  • Spor
  • 06.12.2018 18:30
  • Son Güncelleme: 06.12.2018 20:25

evinde zorlanmadı

Evkur , Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Etimesgut Belediyespor'u 2-0 mağlup etti.

Yeni Malatyaspor evinde zorlanmadı
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Evkur evinde Etimesgut Belediyespor'u 2-0 mağlup etti ve son 16 turu yolunda önemli bir avantajın sahibi oldu. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren goller 60. dakikada Khalid Boutaib ve 82. dakikada Eren Tozlu'dan geldi.

Ayrıntılar geliyor...
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSpor HaberleriYeni Malatyaspor evinde zorlanmadı
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar