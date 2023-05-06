Geçmiş Seçim Sonuçları
Ajans veri saati: 23:00
ANASAYFA SİNOP

SİNOP SEÇİM SONUÇLARI

Recep Tayyip Erdoğan CUMHUR İTTİFAKI
89.454 oy %61.85
Kemal Kılıçdaroğlu MİLLET İTTİFAKI
55.184 oy %38.15
Açılan Sandık

%100

Seçmen Sayısı

171.848

Katılım Oranı

%85.57

Kullanılan Oy

147.047

Geçerli Oy

144.638

Geçersiz Oy

2.409

1. Tur Sonuçları 14 MAYIS 2023
85.405 oy %58.52
51.751 oy %35.46

SİNOP CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 793
%100
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 144.638
%98.36
Geçersiz Oy 2.409
%1.64
R.Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu
İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN KEMAL KILIÇDAROĞLU
SİNOP GENELİ AÇILAN SANDIK %100
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
AYANCIK
Açılan Sandık Oranı %100
%62.63 10.127
%60.64 9.849
%37.37 6.043
%34.45 5.595
BOYABAT
Açılan Sandık Oranı %100
%72.3 20.716
%67.92 19.691
%27.7 7.936
%25.35 7.349
DİKMEN
Açılan Sandık Oranı %100
%80.22 2.677
%76.89 2.558
%19.78 660
%18.21 606
DURAĞAN
Açılan Sandık Oranı %100
%84.73 9.289
%81.21 8.854
%15.27 1.674
%13.89 1.514
ERFELEK
Açılan Sandık Oranı %100
%60.48 5.323
%58.24 5.077
%39.52 3.478
%37.95 3.308
GERZE
Açılan Sandık Oranı %100
%61.82 12.023
%58.61 11.442
%38.18 7.426
%34.96 6.825
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100
%41.56 17.857
%38.82 17.132
%58.44 25.112
%54.34 23.983
SARAYDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %100
%79.85 3.356
%76.31 3.098
%20.15 847
%18.62 756
TÜRKELİ
Açılan Sandık Oranı %100
%80.11 8.086
%76.6 7.704
%19.89 2.008
%18.05 1.815
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
14 MAYIS 2023 HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 171,843 | Katılım Oranı: %87.79
14 MAYIS 2023
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %58.5285,405 oy
14 MAYIS 2023
KEMAL KILIÇDAROĞLU %35.4651,751 oy
14 MAYIS 2023
SİNAN OĞAN %5.247,650 oy
14 MAYIS 2023
MUHARREM İNCE %0.791,146 oy
%100
Seçmen Sayısı: 160,081 | Katılım Oranı: %87.52
HAZİRAN 2018
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %61.1882,374 oy
HAZİRAN 2018
MUHARREM İNCE %28.5438,423 oy
HAZİRAN 2018
MERAL AKŞENER %8.5711,539 oy
HAZİRAN 2018
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.841,125 oy
HAZİRAN 2018
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %0.47639 oy
HAZİRAN 2018
DOĞU PERİNÇEK %0.4533 oy
%100
Seçmen Sayısı: 157,140 | Katılım Oranı: %79
AĞUSTOS 2014
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %61.1974,181 oy
AĞUSTOS 2014
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %36.9944,840 oy
AĞUSTOS 2014
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %1.812,200 oy
Kaynak: Anadolu Ajansı