Geçmiş Seçim Sonuçları
Ajans veri saati: 23:00
ANASAYFA KOCAELİ

KOCAELİ SEÇİM SONUÇLARI

Recep Tayyip Erdoğan CUMHUR İTTİFAKI
754.914 oy %57.01
Kemal Kılıçdaroğlu MİLLET İTTİFAKI
569.245 oy %42.99
Açılan Sandık

%100

Seçmen Sayısı

1.516.405

Katılım Oranı

%88.45

Kullanılan Oy

1.341.311

Geçerli Oy

1.324.159

Geçersiz Oy

17.152

1. Tur Sonuçları 14 MAYIS 2023
740.508 oy %54.27
528.534 oy %38.73

KOCAELİ CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 4.327
%100
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 1.324.159
%98.72
Geçersiz Oy 17.152
%1.28
R.Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu
İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN KEMAL KILIÇDAROĞLU
KOCAELİ GENELİ AÇILAN SANDIK %100
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
BAŞİSKELE
Açılan Sandık Oranı %100
%64.41 47.839
%61.74 46.933
%35.59 26.438
%31.9 24.252
ÇAYIROVA
Açılan Sandık Oranı %100
%58.75 54.879
%55.94 54.046
%41.25 38.531
%37.43 36.165
DARICA
Açılan Sandık Oranı %100
%55.69 79.670
%53.04 78.096
%44.31 63.402
%40.2 59.193
DERİNCE
Açılan Sandık Oranı %100
%54.24 52.467
%51.5 51.260
%45.76 44.270
%41.1 40.904
DİLOVASI
Açılan Sandık Oranı %100
%56.38 16.774
%53.94 16.775
%43.62 12.976
%41.88 13.026
GEBZE
Açılan Sandık Oranı %100
%59.95 154.056
%57.1 151.381
%40.05 102.897
%35.7 94.650
GÖLCÜK
Açılan Sandık Oranı %100
%56.16 64.694
%53.3 63.411
%43.84 50.498
%39.21 46.642
İZMİT
Açılan Sandık Oranı %100
%51.39 123.757
%48.9 121.266
%48.61 117.047
%43.89 108.853
KANDIRA
Açılan Sandık Oranı %100
%67.33 23.458
%64.15 22.505
%32.67 11.384
%30.04 10.537
KARAMÜRSEL
Açılan Sandık Oranı %100
%58.07 22.439
%55.46 22.136
%41.93 16.205
%37.53 14.978
KARTEPE
Açılan Sandık Oranı %100
%61.11 54.387
%58.29 53.331
%38.89 34.615
%34.55 31.606
KÖRFEZ
Açılan Sandık Oranı %100
%54.27 60.494
%51.42 59.368
%45.73 50.982
%41.34 47.728
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
14 MAYIS 2023 HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 1,516,293 | Katılım Oranı: %91.54
14 MAYIS 2023
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %54.27740,508 oy
14 MAYIS 2023
KEMAL KILIÇDAROĞLU %38.73528,534 oy
14 MAYIS 2023
SİNAN OĞAN %6.6390,407 oy
14 MAYIS 2023
MUHARREM İNCE %0.375,047 oy
%100
Seçmen Sayısı: 1,336,401 | Katılım Oranı: %89.71
HAZİRAN 2018
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %58.83690,932 oy
HAZİRAN 2018
MUHARREM İNCE %28.07329,669 oy
HAZİRAN 2018
MERAL AKŞENER %7.1584,029 oy
HAZİRAN 2018
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %4.3350,808 oy
HAZİRAN 2018
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %1.4617,137 oy
HAZİRAN 2018
DOĞU PERİNÇEK %0.161,894 oy
%100
Seçmen Sayısı: 1,185,760 | Katılım Oranı: %76.98
AĞUSTOS 2014
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %58.54521,489 oy
AĞUSTOS 2014
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %35.98320,516 oy
AĞUSTOS 2014
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %5.4948,893 oy
Kaynak: Anadolu Ajansı