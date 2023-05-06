Geçmiş Seçim Sonuçları
Ajans veri saati: 23:00
ANASAYFA ÇANAKKALE

ÇANAKKALE SEÇİM SONUÇLARI

Recep Tayyip Erdoğan CUMHUR İTTİFAKI
160.736 oy %41.91
Kemal Kılıçdaroğlu MİLLET İTTİFAKI
222.754 oy %58.09
Açılan Sandık

%100

Seçmen Sayısı

436.251

Katılım Oranı

%88.94

Kullanılan Oy

388.011

Geçerli Oy

383.490

Geçersiz Oy

4.521

1. Tur Sonuçları 14 MAYIS 2023
155.165 oy %39.49
214.450 oy %54.58

ÇANAKKALE CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 1.592
%100
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 383.490
%98.83
Geçersiz Oy 4.521
%1.17
R.Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu
İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN KEMAL KILIÇDAROĞLU
ÇANAKKALE GENELİ AÇILAN SANDIK %100
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
AYVACIK
Açılan Sandık Oranı %100
%44.21 10.919
%41.47 10.448
%55.79 13.779
%53.16 13.392
BAYRAMİÇ
Açılan Sandık Oranı %100
%43.74 9.386
%41.54 9.041
%56.26 12.071
%53.49 11.640
BİGA
Açılan Sandık Oranı %100
%54.17 34.780
%51.04 33.708
%45.83 29.431
%41.84 27.634
BOZCAADA
Açılan Sandık Oranı %100
%23.66 538
%21.38 503
%76.34 1.736
%74.37 1.750
ÇAN
Açılan Sandık Oranı %100
%51.75 17.902
%48.66 17.207
%48.25 16.693
%44.41 15.705
ECEABAT
Açılan Sandık Oranı %100
%25.66 1.671
%24.41 1.615
%74.34 4.842
%71.81 4.751
EZİNE
Açılan Sandık Oranı %100
%44.22 9.746
%41.64 9.361
%55.78 12.293
%53.11 11.939
GELİBOLU
Açılan Sandık Oranı %100
%35.26 10.511
%33.57 10.235
%64.74 19.296
%61.68 18.802
GÖKÇEADA
Açılan Sandık Oranı %100
%39.55 2.470
%36.2 2.336
%60.45 3.776
%57.23 3.693
LAPSEKİ
Açılan Sandık Oranı %100
%52.79 11.080
%49.68 10.598
%47.21 9.910
%44.02 9.392
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100
%29.21 37.310
%27.44 36.069
%70.79 90.428
%66.79 87.789
YENİCE
Açılan Sandık Oranı %100
%62.92 14.423
%60.17 14.044
%37.08 8.499
%34.12 7.963
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
14 MAYIS 2023 HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 436,260 | Katılım Oranı: %91.65
14 MAYIS 2023
KEMAL KILIÇDAROĞLU %54.58214,450 oy
14 MAYIS 2023
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %39.49155,165 oy
14 MAYIS 2023
SİNAN OĞAN %5.2220,511 oy
14 MAYIS 2023
MUHARREM İNCE %0.72,751 oy
%100
Seçmen Sayısı: 407,273 | Katılım Oranı: %91.11
HAZİRAN 2018
MUHARREM İNCE %43.79158,944 oy
HAZİRAN 2018
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %41.93152,222 oy
HAZİRAN 2018
MERAL AKŞENER %11.943,208 oy
HAZİRAN 2018
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %1.676,045 oy
HAZİRAN 2018
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.431,573 oy
HAZİRAN 2018
DOĞU PERİNÇEK %0.281,011 oy
%100
Seçmen Sayısı: 387,280 | Katılım Oranı: %83.86
AĞUSTOS 2014
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %55.37176,707 oy
AĞUSTOS 2014
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %41.9133,708 oy
AĞUSTOS 2014
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %2.738,718 oy
Kaynak: Anadolu Ajansı