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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ERHAN SUCU

Erhan Sucu

Zafer Partisi
Erhan Sucu
  • PARTİSİ : Zafer Partisi
  • BÖLGESİ : Gaziantep
Kaynak: Anadolu Ajansı