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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ÖMER FARUK CERİT

Ömer Faruk Cerit

Zafer Partisi
Ömer Faruk Cerit
  • PARTİSİ : Zafer Partisi
  • BÖLGESİ : Adana
Kaynak: Anadolu Ajansı