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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI YILDIZ KILINÇ

Yıldız Kılınç

Yeşil Sol Parti
Yıldız Kılınç
  • PARTİSİ : Yeşil Sol Parti
  • BÖLGESİ : Karaman
Kaynak: Anadolu Ajansı