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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MEHMET RÜŞTÜ TİRYAKİ

Mehmet Rüştü Tiryaki

Yeşil Sol Parti
Mehmet Rüştü Tiryaki
  • PARTİSİ : Yeşil Sol Parti
  • BÖLGESİ : Batman
Kaynak: Anadolu Ajansı