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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MURAT ADALAN

Murat Adalan

Yenilik Partisi
Murat Adalan
  • PARTİSİ : YP
  • BÖLGESİ : Yozgat
Kaynak: Anadolu Ajansı