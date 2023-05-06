TRABZON - YENİLİK PARTİSİ

|OY
|ORAN
|MİLLETVEKİLİ SAYISI
|SIRA
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|-
|İLÇE
|ORAN
|SIRA
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AKÇAABAT
Açılan Sandık Oranı %0
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|-
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ARAKLI
Açılan Sandık Oranı %0
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|-
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ARSİN
Açılan Sandık Oranı %0
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|-
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BEŞİKDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %0
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|-
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ÇARŞIBAŞI
Açılan Sandık Oranı %0
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|-
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ÇAYKARA
Açılan Sandık Oranı %0
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|-
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DERNEKPAZARI
Açılan Sandık Oranı %0
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DÜZKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
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|-
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HAYRAT
Açılan Sandık Oranı %0
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|-
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KÖPRÜBAŞI
Açılan Sandık Oranı %0
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MAÇKA
Açılan Sandık Oranı %0
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|-
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OF
Açılan Sandık Oranı %0
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ORTAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
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ŞALPAZARI
Açılan Sandık Oranı %0
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SÜRMENE
Açılan Sandık Oranı %0
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TONYA
Açılan Sandık Oranı %0
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|-
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VAKFIKEBİR
Açılan Sandık Oranı %0
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YOMRA
Açılan Sandık Oranı %0
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|-
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