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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI İSA ZAMUR

İsa Zamur

Yenilik Partisi
İsa Zamur
  • PARTİSİ : YP
  • BÖLGESİ : İstanbul 2. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı