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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ADEM ERDOĞAN

Adem Erdoğan

Yenilik Partisi
Adem Erdoğan
  • PARTİSİ : YP
  • BÖLGESİ : İstanbul 2. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı