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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI HAKAN ÖZDEMİR

Hakan Özdemir

Yenilik Partisi
Hakan Özdemir
  • PARTİSİ : YP
  • BÖLGESİ : Gaziantep
Kaynak: Anadolu Ajansı